Saner’den Baybars’a yeni açıklama: “Kendisine benim gibi yazılı donelerle konuşmasını öneririm”

UBP Genel Sekreteri Saner, Baybars’ın yeni açıklamalarını bilahir bizzat dinleyeceğini ifade ederek “Ben bugüne kadar hiç konuşmamışsam bu UBP’de aldığım siyasi etik nedeniyledir. UBP suçlandıktan sonra yapacak bir şey kalmamıştır. Ben yazılı donelerle konuşuyorum. Kendisi de öyle olsun” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, KTV’de katıldığı bir programda soru üzerine “Biz sürdürülebilir bir planı savunuyoruz, bu kadar basit. Plan içinde pek çok aksaklıklar görüyoruz. Ben bugüne kadar hiç konuşmamışsam bu UBP’de aldığım siyasi etik nedeniyledir. UBP suçlandıktan sonra yapacak bir şey kalmamıştır. Ben yazılı donelerle konuşuyorum. Kendisi de öyle olsun” dedi.