  • BIST 1.418
  • Altın 459,525
  • Dolar 7,6345
  • Euro 9,3138
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

Saner'den Oktay'a destek teşekkürü

» »
Saner: Desteğinizi ifade etmeniz bizi memnun etti
Saner'den Oktay'a destek teşekkürü

Biz geleneği bozmadan gururla ilk ziyaretimizi Türkiye'ye gerçekleştirdik. Bugün buraya varışımızdan itibaren yapmış olduğumuz görüşmelerde Kıbrıs Türk halkına desteğinizi belirtmenizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin desteği olmadan uluslararası platformlarda ya da ülkedeki alt yapı projelerinde yol kat etmemiz mümkün değildir.

KKTC ekonomisine baktığımız zaman eğitim turizm ve inşaat sektörünün yanı sıra bilişim adası Kıbrıs başlığı altında vatandaşın bulunduğu noktadan işlemlerini yapabileceği hem de bürokrasiyi ortadan kaldıracak karar için teşekkür ediyoruz.

800 milyonluk bir kaynağın ülkemize aktarılacak olması ve ekonomiler daralırken KKTC olarak Türkiye'nin de katkılarıyla gerek ekonomik performansımızı artırmak gerekse sağlık bakımından yaptığımız mücadelede vermiş olduğunuz katkı için teşekkürlerimi iletiyorum.

2021 yılını ülkemizde rahat atlatabileceğimizin sinyalidir bu destek. Altyapımızın düzenlenmesi ve hep AB normları diyoruz ama bu sayede kazalarda kaybettiğimiz kişi sayısının azalacağını görmek bizi mutlu etmiştir.

500 yataklı bir hastanenin yapılacak olmasını söylememiz ve aşı ile ilgili desteğinizi ifade etmeniz bizi oldukça memnun etmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Oktay müjdeyi verdi 13. Maaş tamam!23 Aralık 2020 Çarşamba 18:23
  • Kimya Mühendisleri Odası, Kozmetik İthalatçısı Firmaların Sorumlu Teknik Eleman Bulundurması Kararını Destekledi23 Aralık 2020 Çarşamba 18:10
  • Posta Dairesi Müdürü Şentürk Geciken Kargolarla İlgili Açıklama yaptı23 Aralık 2020 Çarşamba 17:33
  • Saner, Oktay ile bir araya geldi23 Aralık 2020 Çarşamba 17:32
  • TÜK Yarın Tam Gün Grevde23 Aralık 2020 Çarşamba 16:55
  • KTTB'den Yeni Seneyi Sağlıkla Karşılama açıklaması23 Aralık 2020 Çarşamba 16:36
  • Bakan Pilli, “KKTC Avrupa Birliği ülkesidir, AB bize de aşı verecek”23 Aralık 2020 Çarşamba 16:35
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kıbrıs Kampüs Direktörü Mert Osmanlar’ı kabul etti23 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
  • Bakan Çavuşoğlu Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti23 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
  • Meclis Yarın Toplanacak23 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti