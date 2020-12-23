Saner'den Oktay'a destek teşekkürü

Saner: Desteğinizi ifade etmeniz bizi memnun etti

Biz geleneği bozmadan gururla ilk ziyaretimizi Türkiye'ye gerçekleştirdik. Bugün buraya varışımızdan itibaren yapmış olduğumuz görüşmelerde Kıbrıs Türk halkına desteğinizi belirtmenizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin desteği olmadan uluslararası platformlarda ya da ülkedeki alt yapı projelerinde yol kat etmemiz mümkün değildir.

KKTC ekonomisine baktığımız zaman eğitim turizm ve inşaat sektörünün yanı sıra bilişim adası Kıbrıs başlığı altında vatandaşın bulunduğu noktadan işlemlerini yapabileceği hem de bürokrasiyi ortadan kaldıracak karar için teşekkür ediyoruz.

800 milyonluk bir kaynağın ülkemize aktarılacak olması ve ekonomiler daralırken KKTC olarak Türkiye'nin de katkılarıyla gerek ekonomik performansımızı artırmak gerekse sağlık bakımından yaptığımız mücadelede vermiş olduğunuz katkı için teşekkürlerimi iletiyorum.

2021 yılını ülkemizde rahat atlatabileceğimizin sinyalidir bu destek. Altyapımızın düzenlenmesi ve hep AB normları diyoruz ama bu sayede kazalarda kaybettiğimiz kişi sayısının azalacağını görmek bizi mutlu etmiştir.

500 yataklı bir hastanenin yapılacak olmasını söylememiz ve aşı ile ilgili desteğinizi ifade etmeniz bizi oldukça memnun etmiştir.