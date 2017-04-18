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Saner'den olayla ilgili açıklama geldi

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Saner'den olayla ilgili açıklama geldi
Dışişleri Bakan Vekili Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Güney Kıbrıs’ın ‘23 Nisan kutlamalarına katılmak için sırf Ada’ya Larnaka’dan giriş yapan Sırp çocukları sınır dışı ettiğini açıkladı.

Saner; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin olayı şiddetle kınadığını kaydetti.

Açıklamasında “Çocuklara bile tahammüleri yok” ifadelerini kullanan Saner, toplumlararası görüşmeler bu kadar kritik bir dönemde iken yapılan bu davranışı anlamanın mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Saner; ‘yaşları 10 ile 13 arasında değişen 12 çocuk ile 4 eğitmenin, karşılaşmış oldukları bu davranışı kabul etmemiz mümkün değildir… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sadece çocuk bayramını kutlamak için gelen Sırp kardeşlerimizin Kuzey’e bile geçmesine izin vermeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerimizi nasıl düzelteceğimiz ciddi bir soru işaretidir’ dedi.

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