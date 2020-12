Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86’ncı yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saner, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında, aralarında Fransa ve İtalya’nın da bulunduğu çoğu ülkeden önce Türk kadınına her türlü seçim ve oylamada seçme ve seçilme hakkı tanıyarak ne denli ileri ve modern görüşlü olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Esasen Türk kadınının, tarihin en eski dönemlerinden bulunulan çağa kadar toplumsal hayatın, millet ve devlet yapısının odağında yer aldığını, her dönemde ihtiyaç hissedildiğinde fedakarlıkların en yücesini yaptığını anlatan Saner, şöyle dedi:

“Türk Kurtuluş mücadelemizde cephede savaşan, erkeğine mermi taşıyan Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte her alandaki katkı ve başarılarıyla geleceğe güvenle bakan güçlü Türkiye’nin ortaya çıkmasında karşı cinsi ile birlikte başrolü oynamıştır.

Bu durum Kıbrıs Türk Kadını için de geçerlidir. Kıbrıs Türk Kadını da varoluş ve özgürlük mücadelemize mücahide olarak eşinin, kardeşinin yanında ciddi katkı koymuş Devlet kurma, Devletimizi yaşatma ve yüceltme gayretlerimizin başlıca unsuru olarak toplumsal gelişim ve kalkınmadaki görevini layığı ile yapmıştır.

Bugün kadınlarımız, eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü arttırmakta ve bizleri gururla temsil etmektedirler.

Ulusal Birlik Partisi olarak kadınlarımızın seçilerek, gerek siyasette, gerekse sivil toplum kuruluşlarında artan sayıda ve daha etkin olarak yer almalarının destekçisiyiz.

Bunu başarmamız halinde daha da ileri gideceğimizden eminiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk kadınına eşit şartlarda birey olmalarının yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anıyor, aydınlık geleceğimizin hazırlanmasında büyük emekleri olan kadınlarımızı gün dolayısı ile kutuluyor, selam ve saygılarımızı sunuyorum.”