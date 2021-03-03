Saner:Dünyadaki ülkelerin IMF’si var, bizim IMF’miz yok, Türkiye’miz var

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-KKTC “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ile ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-KKTC “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ile ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Saner toplantıda yaptığı açıklamada ;

'Görüşmelerin hiçbir sonuca ulaşmadığını gözlemliyoruz. Anavatan’dan aldığımız güçle egemen iki devlet temelinde uzlaşıya hazır olduğumuzu iletmemize rağmen sonuca ulaşamadık. Esas hedefimizin, egemen iki ayrı temel toplum temelinde devam edeceğini dünya ile paylaşıyorum..Anavatan’a bize yaptıkları katkı için teşekkür ediyoruz. Dünyadaki ülkelerin IMF’si var, bizim IMF’miz yok, Türkiye’miz var.

Yapılan katkı, KKTC’nin refahının artması için çok büyük bir kaynak…4 ayrı protokol yanında alt yapının da gelişmesi için önemli bir adım olacak. Bölünmüş yollar olmak üzere, 3. sınıf yollar 322 kilometrelik 2021-2022 yıllarında yapılacak olması ayrı bir gurur kaynağı.Maraş konusunda atılan adımların ileriki günlerde değerlendirecek olması Kıbrıs konusunda daha ileriye taşınacak.Dünya,Kovid-19 salgınından dolayı ciddi bir daralma yaşanıyor. Biz de dar boğazdan geçiyoruz. 20 bin aşı ile tekrar destek veriyorsunuz. Ekonomiyi ayağa kaldırmak için aşının önemini biliyoruz, bu destek yadsınamaz' dedi.