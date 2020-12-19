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Saner:Halkın ihtiyacı olan yasaların biran önce çıkarılması için çalışacağız

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Başbakan Hamza Ersan Saner Meclis’teki teşekkür konuşmasında, ülkede bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirterek, bir tek amaçlarının olduğunu bunun da KKTC halkına hizmet etmek olduğunu söyledi.
Saner:Halkın ihtiyacı olan yasaların biran önce çıkarılması için çalışacağız

Başbakan Hamza Ersan Saner Meclis’teki teşekkür konuşmasında, ülkede bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirterek, bir tek amaçlarının olduğunu bunun da KKTC halkına hizmet etmek olduğunu söyledi.

Meclise olan saygının en üst düzeyde tutacaklarını da ifade eden Saner, halkın ihtiyacı olan yasaların biran önce çıkarılması için çalışacaklarını anlattı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da yeni hükümetin hayırlı olması temennisinde bulundu. 

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