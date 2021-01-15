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Saner:Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır

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Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaptı.
Saner:Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaptı.

Saner, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okta ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

KKTC olarak Koronavirüs sürecinde, Sağlık Bakanı’na ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileten Başbakan Saner, ‘Bu süreçte verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederiz’ dedi. Ekonomi ve insan sağlığının oldukça önemli olduğunu ifade eden Saner, “Ana vatandan gelen 20 bin rakamının ne kadar değerli olduğunu belirtmek isterim.Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır” dedi. 
 

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