Saner:‘’Hükümet programında kadının adı yok’’

UBP Gazimağusa Milletvekili H.Ersan SANER, Dünya Kadınlar günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Saner Dünya Kadınlar gününün 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi kadının daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlaması ve çıkan olaylarda 120 kadının yaşamını yitirmesi ile gündeme gelen bir kıvılcım olduğunu, kadınlara kadın erkek eşitliği, daha iyi çalışma koşulları sağlanması ve kadınların seçme ve seçilme haklarının verilmesi konusunda 8 Mart’ın çok önemli bir anlamını olduğunu ifade ederek tüm Kadınların Dünya Kadınlar gününü kutluyorum dedi.

Ülkemizde Kadının çalışma yaşamına katkısı ve Kadına karşı şiddete karşı birçok konuda çalışma yaptıklarını ifade eden Saner; KKTC de çalışan Kadın sayısının birçok İslam Ülkesinin 2025-2030 hedeflerinin önünde olmasına rağmen AB’ne üye ülkelerle kıyaslandığımızda yerimizin hiç de iyi olmadığını görüyoruz dedi.

Kadının iş yaşamına katkısının ülkemizdeki oranının %44 olduğunu da ifade eden Saner bu rakamın esasen devlette çalışan Kadın sayısından dolayı arttığını ifade etti. Yaptığımız bu tesbitler neticesinde uygulamaya koyacağımız teşvikler sayesinde çalışan veya iş kuracak Kadın sayısını arttırmak için kooperatifleşme dahil olmak üzere birçok projeler ürettiklerini ifade eden Saner

Hükümette olalım veya olmayalım Kadınlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması ve Kadına karşı yapılacak her şiddetin önlenmesi konularında yapılacak her türlü çalışmalara büyük önem vereceklerini söyledi.

‘’Kadına Karşı Pozitif Ayrım’’

Görevde oldukları süre içerisinde Kadının çalışma yaşamına daha fazla katılabilmesi için birçok yasal ve tüzüksel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Saner, özellikle KKTC vatandaşı genç işsizlerin isdihdamına tam sosyal güvenlik desteği konusunda verilecek desteğin süresi ve derecesi konularında Erkek vatandaşlarımızda mezuniyet derecelerine göre kademeler gözetilirken Kadınlarımızın mezuniyet derecelerine bakılmaksızın en uzun süre destek verilmesi sağlanmıştır dedi.

‘’HÜKÜMET PROGRAMINDA KADININ ADI YOK’’

8 Mart Dünya Kadınlar gününde, yeni kurulan CTP, HP, DP, ve TDP Hükümet programında kadın kelimesinin hiçbir şekilde yer almadığını görmekten büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Saner, seçim dönemlerinde kadınımızın adını dillerden düşürmeyen dört partinin Kadına verdiği değeri gördük bu konuda soylenecek çok şeyler olmasına rağmen şimdilik ben bu konunun yorumunu tüm Kadınlarımıza bırakmayı daha doğru buluyorum dedi.

‘’Kadına Karşı Şiddete Hayır’’

UBP olarak görevde bulunduğumuz süre içerisinde Kadınlarımıza yönelik fiziksel, pisikolojik, cinsel,ve ekonomik şiddetin karşısında olduklarını belirterek, KKTC’de ilk kez bir Hükümetin Kadına karşı uygulanan şiddetin önlenebilmesi için I. Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Çalıştayı düzenlendiğini ifade etti.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan sonuçlar neticesinde 2017 - 2021 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı oluşturduklarını ifade etti.

‘’ 5 Temel Alanda İyileştirme’’

Hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’na göre toplumsal ciniyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile

1-Yasal Düzenlemeler

2-Farkındalık Eğitimiyle Toplumsal Zihniyet Değişikliğinin Sağlanması

3-Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

4-Kurumlar Arası İşbirliği

5-Rehabilitasyon

süreçlerini kapsayan 5 temel alanda iyileştirmeler hedeflenmiştir.

‘’ Kısa, Orta ve Uzun Vadede Yapılacak İşleler’’

Hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı çerçevesinde alınması gereken kısa vadeli önlemler çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla da birçok ilke imza attıklarını söyleyen Saner,

Özellikle

Kadına Kira Desteği

Adli Yardım Desteği konularında bütçeye kaynak konulduğunu ifade ederken

Kendini herhangi bir konuda tehlikede hisseden Kadınlarımızın kullanacağı

Kadın Panik Butonu

Uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade etti.

Saner, Kadınlarımızın senede sadece bir gün değil her gün hatırlanarak kendilerine gereken önemi vermemiz gerektiğini ifade ederek tüm Kadınların

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum dedi.