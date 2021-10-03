Saner'i desteklemem dedi görevinden alındı!

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Ofisi Başkanı Levent Hızal: “Kurultay’a bir ay kala, Ersan Saner’i desteklemeyeceğim gerekçesiyle görevime son veriliyor.

Ulusal Birlik Partisi içerisindeki kurultay ve güç yarışı ülke yönetimini çökertmekle kalmadı, parti içerisinde de çatlaklara neden oldu. Ulusal Birlik Partisi döneminde “göreve atanan” partili isimler, “kurultay tercihleri” nedeniyle görevden alınıyor.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Ofisi Başkanı Levent Hızal: “Kurultay’a bir ay kala, Ersan Saner’i desteklemeyeceğim gerekçesiyle görevime son veriliyor.



Kıbrıs’ın kuzeyinde yönetim Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’na terk edildi, ülkenin onca sorunları çözümsüz kalırken, parti içi hesaplaşmalar hükümete de yansıdı.



Ulusal Birlik Partisi döneminde “göreve atanan” partili isimler, “kurultay tercihleri” nedeniyle görevden alınıyor ya da tehdit ediliyor.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Ofisi Başkanı olarak görev yapan Levent Hızal’ın Kurultay’a bir ay kala, Ersan Saner’i desteklemeyeceği gerekçesiyle görevden alındığı iddia edildi.



YENİDÜZEN’e konuşan Hızal iddiayı doğruladı, kendisine görevden alınma kararıyla ilgili resmi bir yazı ulaşmadığını ancak aldığı duyumu Başbakanlık çevresindeki kişilere onaylattığını söyledi. Bu kararın hem etiğe hem de kamu vicdanına aykırı olduğunu savunan Hızal, “kurultaydan 1 ay önce bu tarz küçük hesaplara girmek çok yanlış” şeklinde konuştu.