Saner'in hükümeti kurmak için 15 günü var! Yetki Saner'de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hükümet kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e hükümet kurma çalışmalarını başlatması için görev verdi.
Ersin Tatar, uzun zamandır Milletvekili olan Ersan Saner’e hükümet kurma görevini verdiği sırada yaptığı konuşmada kendisiyle Bakanlık dönemlerinde de birlikte çalıştığını belirterek 15 gün içerisinde gerçekleşecek çalışmalarını başarıyla tamamlayacağına olan inancını dile getirdi.
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