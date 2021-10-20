Ersan Saner'in UBP Başkan adaylığından çekilmesi bekleniyor!

UBP içerisinde akil kişilerin devreye girdiği ve Saner'in UBP Genel Başkanlığı adaylığından yapacağı bir yazılı açıklama ile çekilebileceği konuşuluyor.

NE OLDU?

Polis'in siyasi şantaj videosu ile ilgili geniş çaplı soruşturma açtığı öğrenildi.

Dün bir anda ortaya çıkan siyasi şantaj videosu ile ilgili nasıl bağlantılar olduğu şantaj, mafya ilişkilerinin olup olmadığı konusunda geniş çaplı bir araştırma başlattığı öğrenildi.

Dün akşam, polis ifadeler için hem görüntüleri alanlar, önce şantaj yapıp, sonra yayanlarla ilgili bir geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İlerleyen günlerde tutuklamalar olması da bekleniyor.