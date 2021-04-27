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Saner:“KKTC’deki sistemi konuşmamız gerekiyor. Başkanlık sistemi hayata geçmeli”

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Kıbrıs toplantısının başladığı Cenevre’de bulunan Başbakan Ersan Saner erken seçim ile ilgili YSK’nın seçim belirleme yetkisi olmadığını, parlamentoda bir çözüm bulacaklarını söyledi.
Saner:“KKTC’deki sistemi konuşmamız gerekiyor. Başkanlık sistemi hayata geçmeli”

Kıbrıs toplantısının başladığı Cenevre’de bulunan Başbakan Ersan Saner erken seçim ile ilgili YSK’nın seçim belirleme yetkisi olmadığını, parlamentoda bir çözüm bulacaklarını söyledi. Saner ayrıca “KKTC’deki sistemi konuşmamız gerekiyor. Başkanlık sistemi hayata geçmeli” dedi.

Yüksek Seçin Kurulu’nun (YSK) seçim tarihi belirleme yetkisi olmadığını ileri süren Başbakan Ersan Saner, “Biz parlamentoda bir çözüm bulacağız. KKTC’de sistemi konuşmamız gerekecek. Bir buçuk yılda bir hükümet değişikliği söz konusu oluyor” dedi. Haber Kıbrıs’tan Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Saner, “başkanlık sistemi bilmediğimiz bir sistem değil. 2008 yılından beri UBP olarak bunu seslendiriyoruz. Bu konuda UBP’nin her zaman bir öngörüsü vardır. Başkanlık sistemi Kıbrıs Türk halkının daha önce yaşadığı bir sistemdir. Başkanlık sistemine geçilirse baraja gerek kalmayacak. Ülkenin önünü açıp istikrarlı politikalar yürütebilmek adına başkanlık sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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