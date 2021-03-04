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Saner:KKTC’nin KKTC avrupaya göre nüfusunun yüzde 15’i çift doz aşı olan ikinci ülke konumunda

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Saner:KKTC’nin KKTC avrupaya göre nüfusunun yüzde 15’i çift doz aşı olan ikinci ülke konumunda
Saner:KKTC’nin KKTC avrupaya göre nüfusunun yüzde 15’i çift doz aşı olan ikinci ülke konumunda

Başbakan Ersan Saner, Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti.

KILIÇ: “KKTC’NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Kabulde ilk sözü alan Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç, önümüzdeki dönem içinde yapılabilecek önemli çalışmalar ve müzakereler için fikir alışverişinde bulunmak için KKTC’de ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti.
 
Kılıç, “Her zaman Türkiye olarak ve TBMM,  KKTC’deki kardeşlerimiz, soydaşlarımız ve KKTC’nin egemenlik haklarıyla ilgili her konuda her zaman olduğu gibi yanınızdadır” dedi.

SANER: “TÜM AÇILIMLARIMIZ TÜRKİYE ÜZERİNDEN”

Başbakan Ersan Saner de, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin ana vatan Türkiye dışında herhangi bir ülke tarafından tanınmaması nedeniyle KKTC’nin yurt dışına bütün açılımlarının Türkiye üzerinden olduğunu ifade etti.

Dünyada lobi çalışmalarının önemine değinen Başbakan Saner, KKTC’nin bu anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını, demokrasiden bahsedilen Avrupa’da Kıbrıs Türk halkının sesinin ancak ana vatan Türkiye’nin vasıtasıyla çıktığını vurguladı ve katkılar için teşekkür etti.

Başbakan Saner, TBMM heyetinin son 3 yıldır özellikle hellim konusunda AKPA’da KKTC adına önemli lobi çalışmaları yaptığını belirtti.

BM’nin de katılımıyla yakın gelecekte 5+1 toplantısı yapılacağını hatırlatan Saner, şöyle devam etti:

“Burada da ana vatanla birlikte Kıbrıs Türk halkının haklı davasını savunmak için orada olacağız ama buradaki en temel hareket tarzımız iki egemen eşit devlete dayalı bir çözüm Kıbrıs Türk halkının olmazsa olmazıdır. Zaten son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de irade bu yönde teşkil etmiştir. Bu çerçevede de ana vatanla birlikte tek yumruk halinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için bizler son noktaya kadar çalışacağız sizlerin de desteğini arkamızda hissedeceğimize inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Dün Ankara’da çok verimli temaslar gerçekleştirdiğini belirten Başbakan, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı ve yapılan katkılar için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkür etti.

“NÜFUSUN YÜZDE 15’İ ÇİFT AŞI OLDU”

Türkiye’den bugün gelen 20 bin doz aşı ile birlikte aşı sayısının 100 bine ulaştığını kaydeden Saner, Güney Kıbrıs AB üyesi olması ve nüfusu KKTC nüfusunun 3 katı olmasına rağmen ellerindeki aşı miktarının 110 bin olduğunu kaydetti.

Saner, KKTC’nin Avrupa’yla kıyaslandığında nüfusunun yüzde 15’i çift doz aşı olan ikinci ülke konumunda olduğunu belirtti.

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