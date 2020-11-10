Saner:Kurultay tarihi ile ilgili herhngi bir karar yok

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan vekili Ersan Saner Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Ersan Saner, Merkez Yönetim Kurulu'nun bugün karar almak için değil değerlendirme yapmak için toplandığına dikkat çekti.

Hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili MYK’ya bilgi verip ve değerlendirme yaptıklarını anlatan Saner, “Bana verilen vekalet doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Kurultay tarihi ile herhangi bir karar alınmadı. Kurultay tarihi ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacak” dedi.