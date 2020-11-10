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Saner:"Kurultaya tek aday olarak katılmam için 18 milletvekilinin görüş birliği var"

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Saner:"Kurultaya tek aday olarak katılmam için 18 milletvekilinin görüş birliği var"
Saner:"Kurultaya tek aday olarak katılmam için 18 milletvekilinin görüş birliği var"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Vekili Ersan Saner, UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:

"KURULTAYA TEK ADAY OLARAK KATILMAM İÇİN 18 MİLLETVEKİLİNİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR"

Saner'in açıklaması şöyle:

"Bizim başsavcılıktan görüş alma gibi bir durumumuz olmadı. Parti hukukçularımız tüzüğü yorumladı. 2 milletvekilinin kurultay sürecini değerlendirme konusunda ortaya koydukları yaklaşıma hukuki açıdan nasıl bakabiliriz diye parti hukukçularımızla görüş alışverişinde bulunduk. Burada bizler hem kurultayımızın nasıl yapılacağını tartışırken, hem de hükümet kurma görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz. Partilerle yaptığımız görüşmeleri masaya yatırdık. İleri bir tarihte Parti Meclisimiz ve MYK'yı toplamaya karar verdik. Tüzük gereği 7 Aralık'tan önce kurultaya gidilmesi gerekiyor. Bu kurultayın nasıl yapılacağına dair değerlendirmelerde bulunduk. Demokratik anlayışım gereği parti meclisimizi toplayarak gerekli kararı üreteceğiz. 19 milletvekilinin 18'i bu kurultayda tek aday olarak katılmam için görüş birliği mevcuttur. 19 milletvekili de hükümeti kurmamla beni yetkilendirdi. Bu nettir."

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