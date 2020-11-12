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Saner:Partimizin odaklandığı tek nokta halkımıza hizmettir

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Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner çalışmalarını sürdürüyor.
Saner:Partimizin odaklandığı tek nokta halkımıza hizmettir

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner çalışmalarını sürdürüyor.

Saner, Meclis’te temsilcisi bulunan partilerle görüşmelerini tamamlamasının arından parti içi değerlendirmelerde bulundu. Ersan Saner, “ halkın, sorunlarını çözecek bir hükümet beklentisi içinde olduğunu dolayısı ile mümkün olan en kısa sürede sonuca gitmek için çabalarını devam ettireceğini” belirtti.

UBP Genel Başkan Vekili açıklamasında şunları kaydetti: “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sorunlarını çözecek bir hükümet beklentisi içinde olduğunu biliyor, bunun sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum. Meclis’te temsil edilen partilerimizle samimi bir tutumla görüştük. Onların çok değerli görüşlerini aldık. Bu görüşler doğrultusunda parti içinde gereken değerlendirmeleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bizim hedefimiz halka hizmettir. Dolayısı ile hizmet için en iyi hükümet seçeneğini saptamak durumundayız. Ancak, mevcut hükümet alternatifleri arasından iyi bir seçenek çıkmazsa, halka hizmetin önleyicisi değil, halka hizmetin önünü açıcı bir tavır sergileyeceğiz. Parlamenter demokrasilerde halka hizmet için hükümet kurmanın yanında bir tıkanıklık yaşanması halinde erken seçime gitmek de sorunların aşılması yönünde bir seçenektir. Ulusal Birlik Partisi olarak böyle bir ihtiyacın doğması durumunda erken seçim kararı üretmek noktasında herhangi bir tereddüdümüz olmayacaktır. Partimizin tüm bu süreçte odaklandığı tek nokta halkımıza hizmettir. UBP olarak bu anlayışla mümkün olan en kısa sürede sonuca gitmek için çabalarımızı sürdüreceğiz.” 

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