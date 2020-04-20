Saner:Sanat yapılacak diye kişisel değerler zedelenemez

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, sanat yapılacak diye kişisel değerlerin zedelenemeyeceğini söyledi.

BRT’de özel yayına katılan Ersan Saner, Başbakan Ersin Tatar’ın “Patron çıldırdı” isimli çalışması nedeniyle DAÜ Görsel Sanatlar Öğretim Üyesi Senih Çavuşoğlu’nu polise şikayet etmesi üzerine yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Her ne kadar mizah olursa olsun kişinin şahsını ciddi şekilde rencide ederek, kişisel değerleri zedeleyerek sanat yapılamayacağını ifade eden Saner, “Empati yaparak, bizleri eleştireceklerse kapımız sonuna kadar açık. Ama bu empati çok önemli. Empatiyi yaparken kendinizi o noktaya koyacaksınız ondan sonra bu işe bakacaksınız ”dedi…

Kıbrıs Türk Halkının demokrasi ve bu demokrasideki hoşgörüsünü sınamanın kimsenin hadine olmadığını söyleyen UBP Genel Sekreteri Saner, “Kimseyi kötülemek istemiyorum. Ancak her ne kadar da mizah olursa olsun kişinin kendi şahsını ciddi şekilde rencide edebilecek boyutlarda ise herkesin de buna karşı bir sorumluluğu olduğu gerektiğine inananlardanım.Dolayısıyla bu çerçevede baktığımda yapılan işin sıkıntılarının ciddi boyuta taşındığını görüyorum”diye konuştu.

Sanat yapılacak diye kişisel değerlerin zedelenemeyeceğini vurgulayan Ersan Saner, “Sanat yapacaksanız buyurun dilediğiniz sanatı yapın. Dilediğiniz sanatı yaparken de kişinin kişiliği ile ilgili sanatta değerlendirme olmaz. Direkt kişiyi, profilini kullanarak sanat yapmak biraz sıkıntılı diye düşünüyorum” dedi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, “Çoğu kez aleyhine youtube kadar düşen mesajları, görüntüleri bilen bir kişi olarak Sayın Başbakan rencide olduysa ve konuyu belli bir noktaya taşıdıysa demek ki bardağı taşıran da son nokta olmuştur”dedi.

CTP Genel Başkanı’nın polise başvurmanın sanat ve düşünce özgürlüğü alanına daraltma girişimi olduğu yönündeki değerlendirmesine ilişkin bir soruya ise Saner, “Bugün idarede biziz yarın başkaları olabilir. Dolayısıyla bu tür açıklamalarda bulunurken yarın kendileri görevde iken bu tip herhangi bir olayla karşı karşıya kalındığında nasıl davranılması gerektiğine inanarak daha doğru açıklamalar yapmış oluruz diye düşünüyorum”dedi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, eleştirilerin boş olduğunu, istatistiklerin ortada ve apaçık olduğunu dile getirerek ülkemizde ortamın çok iyi olduğunu gördüğünü ifade etti.

“Sonuçta bir istatistik var: Dünyaya baktığımızda ülkemizin iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum” diyen Saner, mücadelede iki bacak olduğunu “hükümetin idari kararları ve sahada pandemi ile savaş veren başta sağlık çalışanları polis, itfaiye ve sivil savunmamız… Aslı olan ve olmayan haberlerle kimse özellikle UBP’ye çamur atma lüksüne sahip değil” sözleriyle dile getirdi.

BRT ekranlarında konuşan Genel Sekreter Hamza Ersan Saner, “Bu süreç başladı başlayalı 40 gün oldu. Herkese birlik çağrısı yapıyorsak önce biz buna, siyasiler olarak sahip çıkacağız. Biz örnek olacağız… Siyaset yapmak lüksümüz yok bu şatlarda… Tatbikî eleştiriler olacak” dedi.



“ÖLÜM ORANI YÜZDE 4 GÖRÜLSE DE REALİTEDE 2’DİR; ORTADA CİDDİ BİR BAŞARI VARDIR”

Tüm dünyanın bu pandemiye karşı ciddi bir mağlubiyetle başladığını söyleyen Saner, şöyle devam etti;

“Burada istatistik konuşur: Gerçekten ülkemiz adına ülkemiz adına ortamın çok iyi olduğunu görüyorum. Ülkelerin verileri ortada. İlk vaka bizde görüldüğünde dünyada enfekte olup ölen sayısı 10 da üçtü… Tedavi olan yüzde 43’tü ki bu hızla yüzde 20’lere geriledi.

Bu sayı dramatik bir şekilde değişmeye başladı, daha vahim bir hal aldı. İyileşen insan sayısı bugün bizde yüzde 77’dir. Bu kategoride yüzde 50’yi gecen Brezilya Almanya İsveç ,Avustralya var. Şimdi düşünün ki enfekte olan insan sayımız yüzde 80 oranda evdedir.

Ölüm oranı yüzde 4 görülse de realitede 2’dir. Ortada ciddi bir başarı vardır. Güneyde enfekte olup iyileşen sayısı 10,56 dır. Tüm bunları ortaya koyduktan sonra nerde eksik yaptıysak elbette konuşacağız. Ama bu veriler ışığında takdir de gerekir” ifadelerini kullandı.

“HANGİ KARARLARI ÖNCEDEN ALACAKTIK DA BU GÜNLERE GELMEYECEKTİK?”

Saner, “Gerekli önlemler alınmadı diyenlere katılmamız mümkün değil. Charter uçuşları 10 Mart durdurmayı ilk konuştuğumuz gündür… Bu denli erken. Hangi kararları önceden alacaktık da bu günlere geldik? Her şeyi istatistiğe göre tarihe göre konuşalım. Birbirimizle uğraşmayalım, pandemi ile uğraşalım” dedi.

“SANAT YAPACAĞIM DİYE KİŞİSEL DEĞERLERİNİZİ RENCİDE EDEMEM”

Saner, Başbakan Tatar’ın Senih Çavuşoğlu’nu şikâyeti üzerine yapılan tartışmalara ilişkin ise Her ne kadar mizah olursa olsun kişinin şahsını ciddi şekilde rencide edecek bir şeyin de rahatsız edici olduğunu ifade etti ve herkesi empatiye davet etti.Saner, “Sanat yapacağım diye kişisel değerlerinizi rencide edemem” dedi.