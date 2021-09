Saner:Son 8 buçuk ayda Kıbrıs Türk halkının yıllardır özlemiş olduğu icraatlar ortaya kondu

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakanı Ersan Saner, ortak basın toplantısı düzenledi. Saner , burada yaptığı konuşmada , misafirperverliğe teşekkür etti, Türkiye temaslarını anlattı, gazileri sağlıkla, şehitleri rahmetle andı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile imzaladıkları protokolün olumlu bir şekilde ilerlediğini, 8 ay içinde ortaya koydukları icraatların, yıllardır Kıbrıs Türk halkının özlediği icraatlar olduğunu belirten Saner, altyapıya yapılan yatırımlar, 500 yataklı hastane, e devlet yatırımlarının önemine vurgu yaptı, e devlet projesinin KKTC’nin dijital dönüşümünün başlangıcı olduğunu kaydetti.

“KKTC’Yİ ŞANTİYEYE ÇEVİRDİK”

KKTC’yi söyledikleri gibi “şantiyeye” çevirdiklerini, altyapı, karayolları yatırımlarının sürdüğünü, çevre yolunun bunun örneği olduğunu ifade eden Saner, Covid döneminde dünyada birçok ülke aşıya ulaşamazken, Türkiye’nin KKTC’ye 543 bin doz aşı gönderdiğini kaydetti. Saner, ancak aşılamada istenilen sayısına ulaşamadıklarını, bunun kabul edilebilir olmadığını, sağlık altyapısını zorlamamak için aşılama oranını yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını anlattı. New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte olacağını ifade eden Saner, TC’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, şimdi de New York gibi önemli bir yerde açılacak Türk Evi’nde KKTC’ye yer verilmesinin önemine işaret etti, teşekkür etti.

“MAVİ VATAN’DA TÜRKİYE İLE BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

KKTC ile TC olarak Mavi Vatan’da Türk ulusunun hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceklerini, kimsesinin bundan kendilerini alıkoyamayacağını ifade eden Saner, Rum tarafına; “TC ile birlikte kendi kara sularımızda çalışmaya devam edeceğiz” diye seslendi. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, ekonominin gelişmesi için serbest bölge çalışması yaptıklarını, bunu Oktay ile paylaştıklarını ve destek gördüklerini anlatan Saner, KKTC’nin geleceğini şekillendireceklerini kaydetti. Oktay ile sık sık bir araya geldiklerini, iki devletli çözüme Türkiye tarafından büyük destek gördüklerini söyleyen Saner, Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm tezine sahip çıkan destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

“TATAR’IN ARKASINDAYIZ”

Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın arkasında olduklarını ifade eden Saner, kapalı Maraş konusunda da her türlü kararlıkla yola devam edeceklerin söyledi. Saner, yeni protokol çalışmalarına da başlattıklarını belirterek, “Hep birlikte daha güzel adımları atacağımıza olan inancımı bir kez daha yinelemek istiyorum” dedi