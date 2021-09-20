  • BIST 1.391,910
  • Altın 491,54
  • Dolar 8,6430
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Saner:Son 8 buçuk ayda Kıbrıs Türk halkının yıllardır özlemiş olduğu icraatlar ortaya kondu

» »
Saner:Son 8 buçuk ayda Kıbrıs Türk halkının yıllardır özlemiş olduğu icraatlar ortaya kondu
Saner:Son 8 buçuk ayda Kıbrıs Türk halkının yıllardır özlemiş olduğu icraatlar ortaya kondu

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakanı Ersan Saner, ortak basın toplantısı düzenledi. Saner , burada yaptığı konuşmada , misafirperverliğe teşekkür etti, Türkiye temaslarını anlattı, gazileri sağlıkla, şehitleri rahmetle andı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile imzaladıkları protokolün olumlu bir şekilde ilerlediğini, 8 ay içinde ortaya koydukları icraatların, yıllardır Kıbrıs Türk halkının özlediği icraatlar olduğunu belirten Saner, altyapıya yapılan yatırımlar, 500 yataklı hastane, e devlet yatırımlarının önemine vurgu yaptı, e devlet projesinin KKTC’nin dijital dönüşümünün başlangıcı olduğunu kaydetti.

“KKTC’Yİ ŞANTİYEYE ÇEVİRDİK”

KKTC’yi söyledikleri gibi “şantiyeye” çevirdiklerini, altyapı, karayolları yatırımlarının sürdüğünü, çevre yolunun bunun örneği olduğunu ifade eden Saner, Covid döneminde dünyada birçok ülke aşıya ulaşamazken, Türkiye’nin KKTC’ye 543 bin doz aşı gönderdiğini kaydetti. Saner, ancak aşılamada istenilen sayısına ulaşamadıklarını, bunun kabul edilebilir olmadığını, sağlık altyapısını zorlamamak için aşılama oranını yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını anlattı. New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte olacağını ifade eden Saner, TC’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, şimdi de New York gibi önemli bir yerde açılacak Türk Evi’nde KKTC’ye yer verilmesinin önemine işaret etti, teşekkür etti.

 

“MAVİ VATAN’DA TÜRKİYE İLE BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

KKTC ile TC olarak Mavi Vatan’da Türk ulusunun hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceklerini, kimsesinin bundan kendilerini alıkoyamayacağını ifade eden Saner, Rum tarafına; “TC ile birlikte kendi kara sularımızda çalışmaya devam edeceğiz” diye seslendi. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, ekonominin gelişmesi için serbest bölge çalışması yaptıklarını, bunu Oktay ile paylaştıklarını ve destek gördüklerini anlatan Saner, KKTC’nin geleceğini şekillendireceklerini kaydetti. Oktay ile sık sık bir araya geldiklerini, iki devletli çözüme Türkiye tarafından büyük destek gördüklerini söyleyen Saner, Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm tezine sahip çıkan destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

 

“TATAR’IN ARKASINDAYIZ”

Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın arkasında olduklarını ifade eden Saner, kapalı Maraş konusunda da her türlü kararlıkla yola devam edeceklerin söyledi. Saner, yeni protokol çalışmalarına da başlattıklarını belirterek, “Hep birlikte daha güzel adımları atacağımıza olan inancımı bir kez daha yinelemek istiyorum” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Oktay: "Mavi Vatan'ı Savunmak Milli Bir Duruş Gerektirir"20 Eylül 2021 Pazartesi 18:40
  • GİKAD ile HABİTAT Derneği arasında protokol imzalandı20 Eylül 2021 Pazartesi 17:51
  • Başbakan Saner Ankara’da Oktay İle Görüştü20 Eylül 2021 Pazartesi 17:47
  • Lıons Kulüpleri ve Beyarmudu Belediyesi İş Birliğinde Yarın “Alzheımer” Konulu Konferans Düzenleniyor20 Eylül 2021 Pazartesi 17:46
  • Erhürman: Allem Gallem Ettiler20 Eylül 2021 Pazartesi 17:27
  • Süt Bedelleri Bugün Ödendi20 Eylül 2021 Pazartesi 16:32
  • Çiftçiler Birliği, Bir An Evvel Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri Yapılmasını, Sigortanın Bütçe Sorunun Çözülmesini ve Kuraklık Ödemelerinin Netleşmesini İstedi20 Eylül 2021 Pazartesi 16:02
  • Demokrat Parti’de toplu katılım şöleni20 Eylül 2021 Pazartesi 15:31
  • Basbakan Saner TC Cumhurbaskan Yardımcısı Oktay ile bir araya geldi20 Eylül 2021 Pazartesi 15:31
  • Hellim tescili projesi kapsamında çalışmalar başladı20 Eylül 2021 Pazartesi 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti