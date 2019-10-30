Saner:Tabandan elde edeceğimizi ortaya çıkan sonuçlarla karşılaştıracağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, “Cumhurbaşkanlığı makamında KKTC’yi seven, KKTC’nin varlığı ve halkın esenliği için çalışan bir başkan görmek istediklerini” vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, katıldığı televizyon programında yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili son çalışmaları değerlendirerek, Ulusal Birlik Partisinin adayı ile ilgili soruları yanıtladı.

Parti basın bürosundan yapılan açıklamada Hamza Ersan Saner düşünceleri en başından beri söylediğine dikkat çekerek, şöyle dedi: “Cumhurbaşkanlığını kazanmak için yeterli potansiyelimiz vardır. KKTC’ye inanan insanların yüzde 65’lerde olduğunu da biliyorum. Bunun için çatı adayı işaret etmiyorum ama. Bana göre bu noktada yapılması gereken kimseyi ötekileştirmeden, sadece adayların KKTC’ye bakış açısı üzerine önemle durularak bir seçime girilir ve ikinci turda birleşilir.”

Yapılan çalışmaların sonucunu aldıktan sonra parti meclisini toplayıp gerekli kararı üreteceklerinin altını çizen Saner, “UBP ülkenin en köklü partisiyse, UBP’li bir adayın kazanabilme şansı olduğu bir takım anketlerde gösteriliyorsa, UBP buna kayıtsız kalamaz ve kendi adayı ile seçimde yerini alır” dedi. Anketler ile ilgili de yöneltilen bir soru üzerine Saner, sadece anketlerin değil, sokağın da nabzının önemli olduğunu vurguladı.

“Bir partinin genel sekreteri olarak çalışıyorsanız güvenebileceğiniz değerlerle ulaşmak zorundasınız” diyen Saner, Bakanlık döneminde 1 saniyenin 3 yıl kadar uzun, 3 yılın da 1 saniye kadar kısa olduğunu gördüğünü ifade ederek, ortalama değerlerle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Bu değerleri alırken de sadece anketler değil, deneyimleri de alırsınız” diye sözlerini sürdüren Saner, “Sokak da önemlidir, sokağın nabzını bizler de tutuyoruz. Doğru adımlar atmak isterseniz doğru bilgilerle hareket etmelisiniz. Mesela yeni İskele bölgesindeydim, Genel Başkanın aday olması yönünde ciddi talepleri var. Tabanın sesini tavana bildirmek zorundayım. Toplantılarımız devam ediyor. Tabandan elde edeceğimizin ortaya çıkan sonuçlarla karşılaştıracağız” şeklinde sözlerini noktaladı.