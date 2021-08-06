  • BIST 1.429,020
  • Altın 491,85
  • Dolar 8,5850
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 42 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 42 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Saner:Türkiye’deki Ekiplerimiz Yangınlara Müdahale Ediyor, Yüreklerine Sağlık

» »
Saner:Türkiye’deki Ekiplerimiz Yangınlara Müdahale Ediyor, Yüreklerine Sağlık
Saner:Türkiye’deki Ekiplerimiz Yangınlara Müdahale Ediyor, Yüreklerine Sağlık

Türkiye’deki yangınlara destek olmak üzere giden ekipler çalışmalarına devam ediyor.

3 araç ve 10 personel ile Türkiye’ye giden Orman Dairesi ekibi, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’nün kılavuzluğunda Alanya’daki Gazipaşa bölgesindeki yangına müdahalede bulundu.

11 personel, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve komuta aracından oluşan arama-kurtarma ekibinin yer aldığı Sivil Savunma ise öncelikle Alanya Gazipaşa bölgesindeki yangınlara müdahale etti.

Buradaki görevlerini tamamlayan Sivil Savunma ekibi daha sonra Manavgat bölgesindeki yangınlara müdahale etmek için yangın bölgesine gitti.

Ekip, Manavgat Kızıldağ bölgesindeki yangın söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “KKTC’den anavatan Türkiye’ye gönderdiğimiz

yangın ekiplerimiz Manavgat Kızıldağ mevkiinde yangına müdahale etmektedirler.Yüreklerine saglık” dedi.

 

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Heyeti de orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Antalya’da afet bölgelerindeki çalışmaları takip etti.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyet, ilk olarak Evrenseki mahallesinde orman yangını sonrası başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türk Kızılayı’na afetzedeler için 320 Bin Türk Lirası bağış da yaptı.

Kızılay Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Manavgat Oymapınar mevkiinde incelemelerde bulunarak afetzedelerle bir araya geldi, gıda malzemeleri dağıtım çalışmalarına katıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BKP Genel Başkanı İzcan, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkındaki Yasa Gücünde Kararnameyi Eleştirdi06 Ağustos 2021 Cuma 14:51
  • HÜR-İŞ, Elektriğe Yapılacağı Öne Sürülen Yüzde 30’luk Zamma Tepki Gösterdi06 Ağustos 2021 Cuma 14:49
  • Apple iCloud üzerinden çocuk istismarını tespit edip, bildirecek!06 Ağustos 2021 Cuma 14:28
  • 1 İşletme ve 6 Kişiye Yasal İşlem06 Ağustos 2021 Cuma 14:23
  • Yangın Korkuttu!06 Ağustos 2021 Cuma 14:22
  • Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu 10 Ağustos'ta Girne'de06 Ağustos 2021 Cuma 14:21
  • Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve aşı olamayan Kıbrıslı Türk öğrencilerin aşıları yapılacak.06 Ağustos 2021 Cuma 14:17
  • Ani Ölüm (Gelişme)06 Ağustos 2021 Cuma 14:17
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm  (Gelişme)06 Ağustos 2021 Cuma 14:15
  • Doç. Altıok: Kıb-Tek'de yatırımlar yapılmalı06 Ağustos 2021 Cuma 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti