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Saner:“UBP büyük projelerin partisidir”

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “ halkın sorunlarına çare bulunmasını istediğini, dolayısı ile bir an önce hükümet kurulması için gerekenlerin yapılmasından yana olduklarını” vurguladı.
Saner:“UBP büyük projelerin partisidir”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “ halkın sorunlarına çare bulunmasını istediğini, dolayısı ile bir an önce hükümet kurulması için gerekenlerin yapılmasından yana olduklarını” vurguladı.

Ersan Saner BRT ‘de bir programda yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili olarak şöyle dedi:

“Ulusal Birlik Partisi olarak tavrımız bellidir. Sürdürülebilir bir hükümet modelinin olmasını istiyoruz. Bu bir icraat hükümeti de erken seçim hükümeti de olabilir. Ama her durumda Sayın Tatar’dan boşalan bir milletvekili için Haziran’da ara seçim olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla en geç 2021 ilkbaharı veya sonbaharda bir seçim yapılmalıdır. Bizim görüşümüz budur.”

 

“HER PARTİNİN HASSASİYETLERİ VARDIR”

 

Bir soru üzerine de, har partinin bir takım hassasiyetlerinin olduğunu bundan dolayı ilk görevlendirmede hükümet kuramadığını ifade eden UBP Genel Başkan Vekili Saner, “ her ne kadar sonuç odaklı olmasa da inanıyorum ki eğer o noktaya gelinirse ikinci turdan sonra zaten bu iş bir sonuca varacaktır. Ancak şu anda Cumhuriyetçi Türk partisi uğraşıyor. Her parti üzerine düşen görevi ya şu anda yerine getirecek ya da sonra yerine getirecek. Ulusal Birlik Partisi- Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti olacaksa onu da görüşebileceğimize ileriki zamanlarda tekrar konuşabiliriz diye düşünüyorum.

 

“UBP BÜYÜK PROJELERİN PARTİSİDİR”

 

Ersan Saner, “ UBP hükümette olmazsa Türkiye, KKTC’ye para vermez” iddialarıyla ilgili bir başka soru üzerine ise şöyle konuştu:

“ Bunu söylemek doğru olmaz. Projeniz varsa Türkiye projeye para verir. Biz proje ve halka hizmet partisiyiz. Türkiye’nin önüne projeler koyuyoruz, kaynak talep ediyoruz ve Türkiye’de çok şükür veriyor. Bizi tek tanıyan ülke Türkiye.  Bize böylesi kaynak yaratan tek ülke Türkiye. Allah razı olsun ki vardır. UBP bugün ne diyor? 500 yataklı yeni hastane yapılacak, yollar bitecek, Türkiye’den doğal gaz gelecek, kablo ile elektrik gelecek , Maraş’ı turizmimize kavuşturacağız diyoruz; Türkiye de bu projelere destek veriyor. Bizim diğer partilerden farkımız bu projelerimizin olması, Türkiye ile birlikte halkımız için çaba göstermemizdir.

 

“KURULTAYDA ADAYIM”

Ersan Saner, bir başka soru üzerine de, hükümet çalışmalarında bir  noktaya geldikten sonra UBP Olağanüstü Kurultayı’nın mutlaka yapılacağını, kendisinin de aday olduğunu ancak eğer birden fazla adayla kurultaya gidilecekse hazırlanmak için süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Saner "ben tüzüğümüze uygun bir şekilde Genel Başkan vekili olarak görev yapıyorum ve hükümeti kurma görevi de aldım . Dolayısıyla eğer bu saatten sonra Genel Başkanı adayı olmazsam siyasi geleceğim sorgulanır" diye konuştu.

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