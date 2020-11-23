Saner:UBP erken seçime de vardır, yeniden görev almaya da

UBP Genel Başkan Vekili Saner UBP Girne İlçe Yönetimi’ne hükümet kurma sürecini değerlendirdi.

UBP Genel Başkan Vekili Saner, “Ulusal Birlik Partisi’nin çok büyük ve köklü bir parti olduğunu, birlik-beraberlik içinde davranılması halinde aşamayacağı sorun, elde edemeyeceği başarı olmadığını” vurguladı.

Saner:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha birlik olunca ne yapabileceğimizi herkese gösterdik. Şimdi bunu sürdürmek ve ülkeye hizmet etmek zorundayız. Kimse UBP’deki birlik beraberliği bozmaya kalkışmasın. Halkımız da, tabanımız da buna izin vermez. Ülke bizden hizmet bekliyor. UBP demek hizmet demektir. Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs için çok önemli projeleri vardır. Bunları yapacak olan UBP’dir. UBP’den başka hiçbir partinin KKTC’yle Türkiye arasında elektrikte enterkonnekte sistem kurulması, Türkiye’den buraya doğal gaz gelmesi, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni hastane yapılması, yollarımızın bitirilmesi, Maraş’ın açılarak turizmimizin hizmetine girmesi projesi yoktur”. dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP Girne İlçe Yönetimi toplantısına katılarak, koalisyon kurma çalışmalarında yaşadıkları gelişmeleri partililerle paylaştı.

Ersan Saner, “ salgın ve salgının artırdığı ekonomik sorunlarla boğuşmakta olduğunun farkında olduklarını, bu nedenle hükümeti kurma sürecinde sorumluluklarının bilincinde, özveri ile çalıştıklarını” vurguladı.

Saner; “ Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminden başarılı çıktı. Adayı olan Genel Başkanımız halkımızın takdiri, partimizin birlik beraberlik içinde davranması sonucu Cumhurbaşkanı seçildi. 1 milletvekilimiz Cumhurbaşkanı olmasına rağmen KKTC Melcisi’nin en büyük partisi 20 milletvekili ile UBP’dir. Dolayısı ile doğal olarak hükümeti bizim kurmamız gerekir ama kimi partiler benim Başkan Vekili olmamı ileri sürerek, kimileri icraat hükümeti kurmak istemediklerini iddia ederek, kimileri kendinde nedenler ileri sürerek hükümete girmekten kaçındılar. Ancak hükümeti kurma süreci devam ediyor. Şimdi görev CTP Genel Başkanı Sayın Erhürman’da. Onun ne yapacağını ne diyeceğini bekliyoruz. Hiç kimse merak etmesin, UBP erken seçime de vardır, yeniden görev almaya da. Bir erken seçimden güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz, halkımıza ve kendimize güveniyoruz”.

“BİZ İCRAAT HÜKÜMETİ KURMAK İSTEMİYORUZ”

Saner, bu süreçte ilk olarak oluşturulan komiteyle birlikte CTP’yi ziyaret ettiklerini söyledi. Saner görüşmede CTP’ye “siz Cumhurbaşkanlığı seçiminde federasyonu savundunuz, irade 2 ayrı devletten yana çıktı, biz icraat hükümeti kurmak istiyoruz, eğer sizlerin 2018 yılında dörtlü hükümette yaptığınız gibi Kıbrıs işlerinde bağımsız ancak ülke menfaatleri ve çıkarları için ortak paydada buluşursak sizinle bir icraat hükümeti kurmayı konuşabiliriz” dediklerini ve bunun karşılığında da “biz icraat hükümeti kurmak istemiyoruz” cevabını aldıklarını söyledi.

“HP’DEN 45’E 15 RET CEVABI GELDİ”

Halkın Partisi ile yapılan görüşmeyi de aktaran Saner, Halkın Partisine ön şartsız gittiklerini ifade ederek şöyle dedi:

“Halkın Partisi’ne gittiğimizde ne koşul ne de ön şart getirdik, yani ne bakanlık konuştuk ne de isim konuştuk. Bütün bunlar tartışırken çok da olumlu bir hava vardı. Halkın Partisi ile yaptığımız görüşmede o kadar da olumluydu ki hatta Dursun bey ikinci çay istedi, basın da bunlar içeride anlaştı galiba dedi. Ama oradan ayrıldıktan 6 saat sonra HP Parti Meclisi’nden 45’e 5 ret cevabı yedik.

“HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin’le daha sonra bazı görüşmeler yaptığını ama bir türlü iki parti komitesinin bir araya gelip uzlaşı araması önerisine Senin’den olumlu yanıt alamadığını” belirten UBP Genel Başkan Vekili Saner, “ ben gösterebileceğim tüm esnekliği, anlayışı gösterdim ama olmadı” dedi.

VE AZINLIK HÜKÜMETİ

Azınlık hükümeti çalışmaları ile ilgili de süreci anlatan Saner, DP ve YDP ile görüşmeler yaptıklarını, ilk görüşmede tam anlaşma sağlanacakken olmadığını, 2 partinin anlaşamadığını söyledi.

İkinci kısımda da sonuca çok yaklaştıklarını dile getiren Saner, Koral Çağmanın açıklamalarıyla YDP’nin “yokum” demesiyle sonlandığını söyledi.

UBP’DE BİRLİK BERABERLİK OLURSA BAŞARI GELİR

UBP Genel Başkan Vekili Saner, “Ulusal Birlik Partisi’nin çok büyük ve köklü bir parti olduğunu, birlik-beraberlik içinde davranılması halinde aşamayacağı sorun, elde edemeyeceği başarı olmadığını” vurguladı.

Saner şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha birlik olunca ne yapabileceğimizi herkese gösterdik. Şimdi bunu sürdürmek ve ülkeye hizmet etmek zorundayız. Kimse UBP’deki birlik beraberliği bozmaya kalkışmasın. Halkımız da, tabanımız da buna izin vermez. Ülke bizden hizmet bekliyor. UBP demek hizmet demektir. Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs için çok önemli projeleri vardır. Bunları yapacak olan UBP’dir. UBP’den başka hiçbir partinin KKTC’yle Türkiye arasında elektrikte enterkonnekte sistem kurulması, Türkiye’den buraya doğal gaz gelmesi, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni hastane yapılması, yollarımızın bitirilmesi, Maraş’ın açılarak turizmimizin hizmetine girmesi projesi yoktur”.