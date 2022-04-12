  • BIST 2.438,82
  • Altın 927.813
  • Dolar 14.6789
  • Euro 15.9965
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Şangay neden 'gevşetilmiş' Covid önlem politikasını bıraktı?

» »
Koronavirüsün Omicron varyantı vakalarındaki artışın ardından Şangay'da yaklaşık 25 milyon insan sıkı bir kapanmanın ikinci haftasında.
Şangay neden 'gevşetilmiş' Covid önlem politikasını bıraktı?

Geçen aya kadar diğer Çin şehirlerinden daha rahat bir yaklaşım benimseyen Şangay'da ilk kez bu kadar katı kısıtlamalar getiriliyor.

Şangay'da neler oluyor?

Şehirdeki insanlar evlerine kapatıldı; birçoğu yemek ve suyu sipariş etmek, hükümetin sebze, et ve yumurta bırakmasını beklemek zorunda.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, öfkeli şehir sakinlerinin gıda kıtlığı ve yetersiz tıbbi malzeme ile ilgili şikayetleri görülüyor.

Geçen aya kadar artan enfeksiyon oranlarına karşı daha küçük ve yerel karantinalarla mücadele eden Şangay'da ilk kez şehir çapında kapanma yapılıyor.

Daha önce tüm şehir yerine her biri birkaç yüz kişiyi barındıran bireysel konut kompleksleri karantinaya alınıyordu ve bir süre için bu yöntem işe yarıyor gibi göründü.

Mart 2021'de vaka sayıları yaklaşık bin 800'e yükselse bile, Şangay'da tam bir karantina uygulanmamıştı.

Ancak örneğin yaklaşık 13 milyon kişiye ev sahipliği yapan Şian kenti, Aralık 2021'de 100'den az vaka olmasına rağmen tamamen kapatılmıştı.

Henan eyaletindeki Yuzhou şehrinde ise sadece üç Covid vakası nedeniyle 1,1 milyondan fazla insan eve kapanmıştı.

Ancak Mart ayının sonlarında, Şangay'da koronavirüse yakalananların sayısı arttı. Yalnızca 27 Mart'ta 2 bin 500'den fazla vaka kaydedildi.

Şehir, önce doğu bölgesinde, ardından batı bölgesinde aşamalı karantina ilan etmeye karar verdi.

Şangay neden diğer Çin kentlerinden farklı politika uyguladı?

Asıl sebep şehrin Çin ekonomisindeki önemi.

Şangay, Çin'in GSYİH'sının yüzde 3'ünden fazlasına katkıda bulunuyor ve 2018'den bu yana Çin'in toplam ticaretinin yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.

Yerel haber kaynağı Caixin'e göre, pandeminin ilk günlerinde Çin'in ihtiyaç duyduğu koruyucu ekipman ve ilaçların yarısına yakını Şangay'daki havaalanlarına getiriliyordu.

2020'de, Şangay Pudong Uluslararası Havalimanı'na yapılan kargo uçuşları 3,4 milyon ton ürün taşıdı. Bu Pekin, Guangzhou ve Shenzhen şehirlerindeki havaalanlarının toplamından bir milyon daha fazla.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, Pekin veya Şangay gibi mega şehirlerdeki iki haftalık bir kapanma Çin'deki aylık GSYİH'nın yüzde 2'sine mal olabilir.

Çin'in 2021'deki aylık GSYİH'sı ortalama 9,5 trilyon yuan (1,4 trilyon dolar) idi. Bu nedenle ülke, karantinanın devam ettiği her hafta için yaklaşık 190 milyar yuan (29,8 milyar dolar) kaybetmeye devam edecek.

Önlemler yeterli mi?

Prof. Hibberd, Şangay'daki bu zorlu kısıtlamaların, Omicron gibi bulaşıcı bir varyantla başa çıkmak için hâlâ yeterli olmayabileceğini öne sürüyor.

Bunun yerine, Covid'in etkilerini hafifletmek için en yüksek önceliğin herkesi, "özellikle savunmasız insanları, aşı olmaya teşvik etmek" olması gerektiğini söylüyor.

Çin, 11 milyar dozdan fazla Covid aşısı dağıttı ve tüm nüfusunun yüzde 86'sından fazlasını aşıladı.

Ancak en riskli durumdaki 80 yaş üstü kişilerde aşılanma oranları, diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük kalıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaşlıların aşılanmasının yerel yetkililer için öncelikli görev olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca mRNA kullanan iki Covid-19 aşısının klinik denemelerini de onayladı.

Şimdiye kadar ülke, Omicron varyantına karşı yetersiz olduğu tespit edilen yerli aşılara büyük ölçüde güvendi.

Sağlık Komisyonu, "mevcut aşıların Omicron ile mücadelede hala etkili olduğunu" söyledi ancak buna Çin aşılarını dahil edip etmediğini belirtmedi.

Sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek?

Şangay şimdi şehri üç bölgeye ayırarak bazı kısıtlamaları gevşetti: Kapanma bölgesi, kontrollü bölge ve tedbirli bölge.

Bir hafta içinde yeni vaka görülmeyen bölgeler "kontrol" şeklinde işaretlenecek ve yeni vaka olmadan iki haftaya ulaşırsa "önlem" seviyesine düşürülecek.

Daha az vaka bulunan veya hiç vaka olmayan bölgelerdeki insanlara, konutlarının bulunduğu sitelerde hareket etmelerine izin verilmesi gibi daha fazla özgürlük getirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parkinson hastaları neden düzenli egzersiz yapmalı?11 Nisan 2022 Pazartesi 13:49
  • Her 5 hastadan 1’inde beslenme bozukluğu riski saptandı10 Nisan 2022 Pazar 23:24
  • Pfizer CEO’sundan Covid-19 aşısı müjdesi: Tarih verdi10 Nisan 2022 Pazar 22:57
  • 19'uncu Orkide Yürüyüşü Yapıldı10 Nisan 2022 Pazar 17:24
  • Parkinson hastalarına özel uygulama: Titreme olduğunda ekranı sabit tutuyor10 Nisan 2022 Pazar 16:11
  • Orucun vücuda 7 önemli faydası10 Nisan 2022 Pazar 13:06
  • Doç. Dr. Teralı: Alzheimer'dan Korunmak İçin Beynin Verimli Kullanılacağı Aktiviteler Yapılmalı09 Nisan 2022 Cumartesi 11:39
  • Guterres'ten Tepki: İnsanlığın Üçte Biri Henüz Aşılanmadı09 Nisan 2022 Cumartesi 09:49
  • Gençliğin sırrı bulundu… 30 yıl geri dönmek mümkün08 Nisan 2022 Cuma 22:54
  • Sağlıklı olmanın formülü açıklandı… Bel ve boy ölçüsüne dikkat08 Nisan 2022 Cuma 21:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti