Şangay neden 'gevşetilmiş' Covid önlem politikasını bıraktı?

Koronavirüsün Omicron varyantı vakalarındaki artışın ardından Şangay'da yaklaşık 25 milyon insan sıkı bir kapanmanın ikinci haftasında.

Geçen aya kadar diğer Çin şehirlerinden daha rahat bir yaklaşım benimseyen Şangay'da ilk kez bu kadar katı kısıtlamalar getiriliyor.

Şangay'da neler oluyor?

Şehirdeki insanlar evlerine kapatıldı; birçoğu yemek ve suyu sipariş etmek, hükümetin sebze, et ve yumurta bırakmasını beklemek zorunda.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, öfkeli şehir sakinlerinin gıda kıtlığı ve yetersiz tıbbi malzeme ile ilgili şikayetleri görülüyor.

Geçen aya kadar artan enfeksiyon oranlarına karşı daha küçük ve yerel karantinalarla mücadele eden Şangay'da ilk kez şehir çapında kapanma yapılıyor.