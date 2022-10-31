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Şanghay’daki Disney’de Covid alarmı: Kimse dışarı çıkamıyor

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Şanghay'daki Disney Resort, Covid nedeniyle kırmızı alarm verdi. Yetkililer, tüm ziyaretçilerin testlerinin negatif sonuçlanana kadar parkta kalmalarını istedi.
Şanghay’daki Disney’de Covid alarmı: Kimse dışarı çıkamıyor

Çin, ülke genelinde COVID-19’a karşı vaka çıkması halinde virüs bulaşma olasılığını azaltmak için aşırı önlemler almaya devam ediyor.

Son olarak Disney’de yetkililer virüsün bulaşmasını önlemek adına sıkı önlemler aldı. Şanghay hükümeti, parka insanların girmelerini veya parktan çıkmalarını engelledi. Ve park içindeki tüm ziyaretçilerin ayrılmadan önce test sonuçlarını beklemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca 27 Ekim’den bu yana parkı ziyaret eden herkesin üç gün içinde üç kez COVID-19 testi yapması gerekeceğini belirtti.

Shanghai Disney Resort’ten bir sözcü, Çin sağlık yetkililerinin yönergelerine uygun önlemler aldıklarını söyledi. Tatil köyü cumartesi günü, COVID önlemlerine uymak için kısıtlı bir şekilde çalışmaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarının bildirdiğine göre, tema parkı pazartesi günü kapanış sırasında parkta mahsur kalan ziyaretçiler için geziler düzenlemeye devam etti.

Pazartesi günü Çin’in Weibo platformunda dolaşan videolar, parkın kilitli olan kapılarına koşan insanları gösteriyor. Ancak bu videoların gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca ve Disney Resort de içeride kaç ziyaretçi olduğu sorulduğunda herhangi bir yanıt vermedi.

Şanghay, 30 Ekim’de 10 vaka bildirdi ve pozitif sonuçlara sahip kişilerin semptomsuz olduklarını söyledi.

Park ayrıca, geçen yıl kasım ayında da 30 binden fazla ziyaretçinin içeride kalmasıyla iki günlüğüne kapatılmıştı. Pekin’deki Universal Resort da beş günlük bir kapanma yaşamıştı.

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