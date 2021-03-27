Yeşim Karaoğlan, AA muhabirine, hastanede çalıştığı dönemde Kovid-19'a yakalandığını, bunun üzerine evde karantinaya girdiğini söyledi.

Hastalığa yakalandıktan sonra psikolojik olarak etkilendiğini ancak ilaçların hepsini kullandığını belirten Karaoğlan, "Bu süreç bizim için çok kötüydü ama atlattık çok şükür. Eklem ağrıları beni çok rahatsız etti. Sanki kemiklerime bıçak saplanıyor gibi ağrılarım vardı. Çok şiddetli ağrılarım nedeniyle uyuyamıyordum." dedi.

Karaoğlan, sağlığın kıymetinin bilinmesi gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte maskenin bizim için çok önemli olduğunu gördüm. Nefes almakta zorlanıyoruz ama Kovid-19 geçirdiğim dönemde dedim ki 'Keşke maskemi hiç çıkarmasaydım.' O süreçte maskeyle yatmayı bile düşündüm. Gripten çok farklı, eklem ağrılarım hala devam ediyor. Hastalığı yaşamadan kimse anlayamaz. Gerçekten virüsün şakası yok. Bilseydim hastalığa yakalanacağımı daha dikkatli olurdum ama şu anda insanın aklı başına geliyor. Elimi bir yere dokunduğumda muhakkak yıkarım. Maskemi asla çıkarmak istemiyorum çünkü o korkuyu yaşadım o ağrıları bir daha yaşamak istemiyorum."

Karaoğlan, hastalığı evde 14 günlük karantina süreciyle atlattığını dile getirerek, herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

"Boğaz, sırt ve eklem ağrıları oldu"

Hastanenin İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Şuayüp Arıkan da hastanede çalıştığı sırada bazı belirtiler göstermesi üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Tedavisine hastanede başlandığını belirten Arıkan, 2 gün hastanede 14 gün de evde karantinada kalarak iyileştiğini anlattı.

Eşi ve çocuklarının da Kovid-19'a yakalandığını, zor bir süreç yaşadıklarını dile getiren Arıkan, "Boğaz, sırt ve eklem ağrıları oldu. Yürüyüş yaptığım zamanlarda bile ağrılarım ortaya çıkıyor." dedi.

Vaka sayılarının arttığına dikkati çeken Arıkan, herkesi Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet etti.