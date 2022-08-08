Kıbrıs Türk mücadele tarihinin önemli dönüm noktalarından Şanlı Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler Erenköy’de düzenlenen törenle anıldı.

Erenköy Şehitliği’nde yer alan törene katılmak ve şehitleri anmak için bu sabah erken saatlerde birçok vatandaş, Erenköy Mücahitler Derneği organizasyonuyla otobüslerle Erenköy’e gitti.

Erenköy’de düzenlenen tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törende daha sonra saygı atışı yapıldı İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Şehitlik Özel Defterii mzalandı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

İlk konuşmayı yapan Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, milli mücadele tarihinin tüm okullarda eğitim müfredatında yer almasının önemine işaret etti.

Arıkan 8 Ağustos tarihli Devlet Piyangosu biletlerinde yaşanan hatadan ders alınması ve benzeri olayların yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan,“Her şart altında bize yardım eden Mehmetçiği ile vatanımız koruyan bir anavatan gibi bir devletin arkamızda olmasından gurur duyuyoruz ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Küfi Tulga da Erenköy Direnişinin omuz omuza çarpışanların yazdığı bir destanı olduğunu vurguladı.

Birlikte mücadele ederek, kenetlenerek bugünlere gelindiğine dikkati çeken Tulga, Şanlı Erenköy Direnişi’nin bir destan Kıbrıs Türk toplumunun varlıkla yokluk mücadelesi, yaşam mücadelesi verdiği bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Tulga,“Ne mutlu bize ki bugün özgürce bu topraklarda vatanı uğruna için şehit düşenleri yad ediyor savaşan kardeşlerimizi anıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasına 58 yıl önce yazılan destanın yıldönümünde gerçekleşen soylu mücadeleyi hem kutladıklarını hem andıklarını belirterek başladı.

Erenköy destanın Çanakkale savaşına eş değer olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy’ün kurtuluşu ve zaferinin, 1974 yılında gerçekleşen barış harekâtına ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar,Türkiye ve İngiltere’den Kıbrıs’taki gelişmeleri izleyen gençlerin sandal ve kayıklarla Erenköy’e çıkışlarını ve mücahitlerle birlikte direnişte verdikleri mücadeleyi anlattı.

“Kıbrıs’ta Türk varlığı ilelebet devam edecektir, ödenen bedeller, yapılan fedakarlıklar, tarih önünde yazılan soylu ve milletimize yakışan bu destan ve direniş egemenlik temelinde, iki egemen eşit devletin işbirliğine bağlı olarak ancak bir anlaşma olabilecektir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974’de adaya hem Türklere hem Rumlara barış geldiğini ve eksik olanın sadece bir anlaşma olduğuna işaret etti.

Tatar, bir anlaşma olabilmesi için Doğu Akdeniz’de gelişmeler, değişen konjektür, jeopolitik ve jeostratejik durum ve Mavi Vatan’daki haklar ile bu coğrafyada Kıbrıs Türk halkının varlığının egemenliğine bağlı olduğunu belirtti.

Şehitliğin gezilmesinin ardından şehit kabirlerine çiçek bırakıldı. Tören, Erenköy direnişinde şehit olanlar için dua okunmasıyla sona erdi.