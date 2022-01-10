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Şanlıdağ: Farklı Laboratuvarlarda İthal PCR Kitleri İle Konulan COVID-19 Tanılarında Yanlışlıklar Tespit Ettik

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Şanlıdağ: Farklı Laboratuvarlarda İthal PCR Kitleri İle Konulan COVID-19 Tanılarında Yanlışlıklar Tespit Ettik
Şanlıdağ: Farklı Laboratuvarlarda İthal PCR Kitleri İle Konulan COVID-19 Tanılarında Yanlışlıklar Tespit Ettik

KKTC’nin, MOTAKK tarafından akredite edilen tek laboratuvarı ve yerli PCR Tanı Kitine sahip Yakın Doğu Üniversitesi, yaptıkları analizlerde, farklı laboratuvarda diğer PCR kitleri ile yapılan testlerde Rinovirüs, Enterovirüs ve Influenza gibi virüslerle enfekte olan kişilerin COVID-19 yanlış pozitif tanı aldığını saptadık

KKTC’nin, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK tarafından akredite edilen tek laboratuvarı ve PCR Tanı Kiti’ne sahip Yakın Doğu Üniversitesi, ülkede hızla yayılarak baskın varyant haline gelen Omikron varyantının seyri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kullanılan antijen kitlerinin Omikron vakalarının yüzde 40’ını gözden kaçırdığını açıklayan Yakın Doğu Üniversitesi, Rinovirüs, Enterovirüs ve Influenza gibi virüslerle enfekte olan kişilerin COVID-19 pozitif olarak tanı aldığını belirlediklerini açıkladı.

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Aralarında virologlar, tıbbi genetikçiler, mikrobiyologlar, moleküler tıp ve moleküler biyologların da yer aldığı 32 uzmandan oluşan güçlü bir ekiple COVID-19 ile ilgili çalışmalarını sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, Omikron varyantının yayılımının takip edilerek sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, üniversite bünyesinde geliştirilen KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Tayin kitinin ülkedeki en güvenilir takip yöntemi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Farklı laboratuvarlarda ithal PCR kitleri ile konulan COVID-19 tanılarında yanlışlıklar tespit ettik.”

Alanlarında uzman yetkin bir ekiple ülkede hızla yayılan Omikron varyantını takip ettiklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ülkede Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK tarafından akredite edilen tek tek laboratuvarında yaptıkları analizlerde, Omikron varyantı ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, farklı laboratuvarlarda ithal PCR kitleri ile konulan COVID-19 tanılarında yanlışlar tespit ettiklerini söyleyerek, “Rinovirüs, Enterovirüs ve İnfluenza gibi farklı virüslerle enfekte olan kişilerin, COVID-19 yanlış pozitif tanısı aldığını belirledik” açıklamasını yaptı.

Ülkede yoğun olarak kullanılan antijen testlerinin de Omikron vakalarının yüzde 40’ını gözden kaçırdığını söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Omikron varyantının sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için antijen testlerinin değil, MOTAKK tarafından da akredite edilen KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Tayin kitinin en güvenilir seçenek olduğunu vurguladı.

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