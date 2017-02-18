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Şanlıurfa’da terör saldırısı 2 ölü, 15 kişi yaralı

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Şanlıurfa’da terör saldırısı 2 ölü, 15 kişi yaralı
Türkiye’de Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Türkiye’de Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki site önünde dün gece saat 20.40 sularında patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamanın meydana geldiği alana takviye ekipler sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Güngör Azim Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin seferber edildiğini söyledi.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve bu tür saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgulayan Tuna, "Birliğimizi bozmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Devletimiz saldırıyı gerçekleştiren hainleri mutlaka tespit ederek bunun hesabını soracaktır." dedi.

Olay nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukurun oluştuğu bölgedeki onlarca bina ve araç kullanılmaz hale geldi. Terör saldırısı bazı binalarda da hasara yol açtı.

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