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Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı Covid temaslıyken gece kulübüne gittiği için özür diledi

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin bir Covid-19 hastasıyla yakın temasta bulunduktan sonra gece kulübüne gittiği için özür diledi.
Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı Covid temaslıyken gece kulübüne gittiği için özür diledi

Sanna Marin geçtiğimiz Cumartesi gecesi, dışişleri bakanının Covid testinin pozitif olduğunun anlaşılmasından birkaç saat sonra Helsinki'de bir kulübe gitmişti.

Başbakana yakınındakilerin önce, tam aşılı olduğu için kendisini izole etmesinin gerekmediğini söyledikleri anlaşılıyor.

Daha sonra Sanna Marin'in telefonuna yine de kendisini izole etmesinin iyi olacağı yönünde bir mesaj yollanmış fakat Başbakan bunu görmemiş.

Marin'e, test olup negatif sonucunu alana kadar kendisini izole etmeyi düşünemediği yönünde eleştiriler getirildi.

36 yaşındaki Sosyal Demokrat Finlandiya Başbakanı, sosyal temastan kaçınmasını tavsiye eden mesajın, iş telefonuna gönderildiğini, halbuki kendisinin kulübe giderken bu telefonu evde bıraktığını söyledi.

Marin, Pazar sabahı mesajı görür görmez hemen bir Covid testi yaptırdığını ve sonucun negatif geldiğini de açıkladı.

Başbakan Marin önce kendisini, verilen tavsiyeye uyduğunu söyleyerek savunmuştu.

Fakat Pazartesi günü Facebook'a koyduğu mesajda kuralları iyice kontrol etmesi ve daha akıllıca davranması gerektiğini yazdı ve "Bu şekilde davranmam gerektiğini düşünemediğim için çok özür diliyorum" dedi.

Parlamentoda özür diledi

Finlandiya'da hükümetin koyduğu kurallara göre tam doz aşılı bir kişinin, yakın Covid teması anlaşıldığı durumlarda kendilerini izole etmesi zorunlu değil.

Fakat yine de yakın temaslı kişilere Covid testi yaptırmaları ve sonuç negatif gelene kadar gönüllü olarak sosyal ortamlardan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Finlandiya'da yayımlanan Helsingin Sanomak gazetesine göre hükümetteki bakanlar ve yanlarında çalışanlar için özel olarak yayınlanan kurallar da temastan sonra derhal kendini izole etmeyi tavsiye ediyor.

Başbakan Sanna Marin bugün parlamentoda, kendisine bu kuralın anlatılmadığını söyledi. Ama bu bilgiye ulaşamamasının ve bunun sonucu olarak yaptıklarının sorumluluğunu kişisel olarak üzerine aldığını kaydederek yeniden özür diledi.

Marin, arkadaşlarıyla gittiği kulüpte eğlenirken çekilmiş resimleri dedikodu dergilerinde yayınlanınca sert eleştirilere hedef olmuştu.

Seiska dergisi Başbakan'ın Helsinki'deki Butchers adlı kulüpte sabahın 04.00'üne kadar dansettiğini söyleyen görgü tanıklarına ulaştığını yazdı.

Muhalefet partilerinden milletvekilleri Marin'in kurallar ne olursa olsun hemen kendisini izole ederek "örnek bir davranış" sergilemesi gerektiğini söylüyorlar.

Milli Koalisyon Partisi Milletvekili Mia Laiho Marin'i "sorumsuzca" davranmakla suçladı.

Marin 2019 yılında dört partiden oluşan merkez-sol koalisyonun liderliğine seçildiğinde dünyanın en genç başbakanı ünvanını da kazanmıştı.

Finlandiya, Covid salgınını birçok Avrupa ülkesinden görece daha hafif atlatıyor.

5,5 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 196 bin kişi hastalandı ve 1384 kişi yaşamını yitirdi.

Fakat Eylül ayından bu yana vaka sayısı sürekli yükseliyor ve haftalarca günde 1000 yeni vaka düzeyinde gitti.

Ülkede şu ana kadar virüsün son ciddi mutasyonu olan Omicron varyantı olan 8 hasta belirlendi.

Uzmanlar bu varyantın daha bulaşıcı ve bağışıklık sistemine karşı daha dayanıklı olabileceğinden endişe ediyor.

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