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Sano ve Silaj Yapacak Üreticilerin dikkatine

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Sano ve Silaj Yapacak Üreticilere Duyuruldu.
Sano ve Silaj Yapacak Üreticilerin dikkatine

Sano ve Silaj Yapacak Üreticilere Önemle Duyurulur

Genel Tarım Sigortası Fonu, Ülkemizde hayvansal üretimin devamlılığı ve doğru besleme yöntemlerinin uygulanabilmesi için kaliteli kaba yeme (sano, silaj) ihtiyaç olduğunu belirterek, bu bağlamda Tahıl ve Yemlik Baklagil üretimi yapan ve ürünlerini bu çerçevede değerlendirmek isteyen üreticilerin, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun  çalışmalarını tamamlayabilmesi için “2000 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” uyarınca parsellerin sağında ve/veya solunda ve/veya ortasında bir biçerdöver ağzı kadar (3 m) biçilmemiş alanı emare olarak bırakması gerektiğini önemle duyurdu.

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