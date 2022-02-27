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Sanofi ve GSK’nin Aşılarının Coronaya Karşı Yüzde 100 Etkili Olduğu Açıklandı

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Sanofi ve GSK’nin Aşılarının Coronaya Karşı Yüzde 100 Etkili Olduğu Açıklandı
Sanofi ve GSK’nin Aşılarının Coronaya Karşı Yüzde 100 Etkili Olduğu Açıklandı

Sanofi ve GlaxoSmithKline’den (GSK) yapılan açıklamada, yeni aşının diğer aşılardan sonra yapılacak hatırlatma dozuyla da vücuttaki antikor sayısını 18 ila 30 kat artırarak etkili bir koruma sağlayabileceği vurgulandı.

Aynı aşıdan iki dozun ardından üçüncü doz yapıldığında ise antikor sayısını 84 ila 153 kat artırdığı belirtildi.

Euronews’ta yer alan habere göre, şirketler onay için Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki otoritelere başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

Sanofi ve GSK, geçtiğimiz yıl hazırladıkları aşının klinik deneyler sırasında yaşlılarda istenilen etkiyi göstermemesi nedeniyle çalışmalarını sonlandırmıştı. Sonrasında daha güçlü bir aşı geliştiren ilaç devleri klinik deneyleri baştan yaptı.

Veriler henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da şirketler iki doz yeni aşının onaylı mRNA aşılarından daha fazla antikor üretimini tetiklediğini ve her yetişkin yaş grubu için güvenli olduğunu vurguladı.

Geleneksel yöntemlerde üretilen protein tabanlı aşı, mRNA aşılarına göre üretim maliyeti daha düşük ve normal buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor.

Bu özelliği nedeniyle yeni aşının aşılama oranı hala çok düşük olan Afrika ülkeleri için iyi bir alternatif olabileceği düşünülüyor.

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