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Şans getirsin diye uçağın motoruna para attı!

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Çin'de bir yolcu, şans getirmesi temennisiyle bineceği uçağın motoruna bozuk para attı. 162 yolcuyu taşıyacak uçuş bir gün ertelendi, yolcuya dava açılıyor...
Şans getirsin diye uçağın motoruna para attı!

Çin’de şans getirsin diye binmek üzere olduğu uçağın motoruna bozuk para aran bir adama dava açıldı. İsmi sadece ‘Lu’ olarak verilen yolcu, havayolu firmasını 140 bin yuan (yaklaşık 111 bin TL) zarara uğratmakla suçlanıyor.

28 yaşındaki Lu’nun motora para attığı şans eseri tespit edildi. Lucky Air isimli havayolu firmasının personeli pistte, uçağın sol motoruna yakın bir yerde iki tane 1 yuanlık bozuk para fark etti. Yolcuların sorgulanması sırasında Lu, paraları şans getirmesi için kendisinin attığını itiraf etti.

Anqing ile Kunming kentleri arasında yapılması planlanan uçuş güvenlik gerekçesiyle ertelendi; 162 yolcu, motorların tamamen kontrol edilmesi sonrası ancak ertesi gün yola çıkabildi. Düşük maliyetli bir havayolu firması olan Lucky Air, tüm bu sürecin kendilerini zarara uğrattığı gerekçesiyle 28 yaşındaki yolcuya dava açıyor. Lu’nun yedi gün boyu gözaltında tutulduğu da belirtildi.

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