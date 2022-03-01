Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan 750 Bin TL’lik çekilişte şans Girne’ye güldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan 750 Bin TL’lik çekilişte şans Girne’ye güldü.



Piyangolar Biriminden verilen bilgiye göre, Devlet Piyangosu “29143” numaralı bilete isabet etti.



Kazanan bilet, Girne gezici bayilerinden Turgut Çeken tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olacak.