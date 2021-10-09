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Şans Mağusa'ya Güldü

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Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde, 700 Bin TL’lik büyük ikramiye Gazimağusa bayilerinden Aydın Solak tarafından satılan 73679 numaralı bilete isabet etti.
Şans Mağusa'ya Güldü

Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde, 700 Bin TL’lik büyük ikramiye Gazimağusa bayilerinden Aydın Solak tarafından satılan 73679 numaralı bilete isabet etti.


Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.


Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak yarından itibaren satışa sunulacak.
Piyangolar Birimi, resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden biletleri kontrol etmeden atılmaması konusunda uyararak, siteden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere de erişilebileceğini bildirdi.

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