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Şans Oyunları Yasası altında tüzük hazırlandı

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Şans Oyunları Yasası altında tüzük hazırlandı
Şans Oyunları Yasası uyarınca hazırlanan “Teknik Denetim Personel Lisans Belgeleri Şans Oyunları Kurulu ve Danışma Kurulu Tüzüğü”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa uyarınca Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne verilen yetki ve görevlerin içeriğini belirlemek, Danışma Kurulu ve Şans Oyunları Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları ile uygulanacak kuralları ve esasları düzenlemeyi amaçlayan tüzük, şu kişileri kapsıyor:

“Şans oyunu izni, şans oyunu salonu ruhsatı, şans oyunu salonu işletmecilik ruhsatı ve kumar mesleği icra işletmecilik izni alan tüzel kişilerin direktörleri, hissedarları ile bu kurumlara bağlı çalışan her türlü eleman, yasa ve tüzük altında görev yapacak kamu görevlileri ile Şans Oyunları Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri.”

Tüzüğe göre 6 üyeli Şans Oyunları Kurulu, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü başkanlığında, Gelir ve Vergi Dairesi, Çalışma Dairesi, Turizm Planlama Dairesi müdürleri veya yönetici hizmetleri sınıfından birer temsilcisi yanında Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği tarafından önerilecek üçer aday arasından Bakanlar Kurulu’nca görevlendirilecek birer üyeden oluşacak.

Danışma Kurulu’nda da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin temsilcisi doğal başkan olacak. Kurulda ayrıca turizmle ilgili bakanlık temsilcisi, Casino İşletmecileri Birliği, Otelciler Birliği ve Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği temsilcileri de görev yapacak.

Şans oyunları salonlarında çalışacak personelin lisans belgeleriyle ilgili düzenlemeler içeren tüzükte, lisans belgeleriyle ilgili ücretler de belirlendi.

Tüzüğe göre, şans oyunu salonlarını denetim kartına sahip en az iki kişi denetleyecek. Her denetim sonunda tutanak tutulacak ve gerekli görüldüğünce Şans Oyunları Kurulu’na sunulacak. Denetçiler gerekli gördükleri hallerde Polis Genel Müdürlüğü’nden yardım talep edebilecek.

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