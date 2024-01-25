Şans verilen Yunan vatandaşı yine rahat durmadı... İşte detaylar

Lokmacı Kara Geçiş Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapan Yunanistan vatandaşı Theodoros Lazarıotis, "Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş" diye bağırdıktan sonra bir kişiyi darp etmeye çalıştı.

Görevli askerler tarafından yakalanan zanlı “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” suçundan Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı. Mahkemede polis memuru Kadir Çetin olguları aktardı. Polis, 24 Ocak 2024 tarihinde 15.30’da Güney Kıbrıs’tan gelen zanlının Çağlayan bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği sırada görevli askerler tarafından tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının 18 Ocak 2024 tarihinde, saat 11.15’te ise Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Arasta Sokak’ta bulunduğu sırada, bir şahsa yumruk vurmaya çalışarak darp edip, yüksek sesle “Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı, burası Yunanistan” bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiğini anımsattı.

Polis, olayın ardından tutuklanan zanlının 22 Ocak’ta yargılanıp, iki yıl süreyle sulh ve sükûneti koruyacağına dair 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verildiğini kaydetti. Polis, ayrıca Muhaceret Dairesi’nin zanlıyla ilgili istenmeyen muhacir yazısı yazdığını belirtti. Zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine ve tam teşekküllü bir hastane ile Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.