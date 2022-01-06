  • BIST 2.014,90
  • Altın 779.57508
  • Dolar 13.6209
  • Euro 15.4098
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAErsin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”

Şansal: Çevre Vergisi ve Robin Hood Vergisi Alınmalıdır

» »
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adaylarından Nazen Şansal, Özgür Gazete Web TV'deki Seçim Özel programının konuğu olarak Melek Arabacıoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Şansal: Çevre Vergisi ve Robin Hood Vergisi Alınmalıdır

 

Yargı Bağımsızlığımıza Dokundurtmayacağız

Elçilik bünyesinde kurulan Adalet Müşavirliği'ni değerlendiren Şansal, Tayyip Erdoğan'nın Kuran kursları ile ilgili kararın ardından Anayasa Mahkemesi Başkanına söylediği yakışıksız sözleri ve buna karşı Baroların eylelemini hatırlatarak "yargıya bir müdahale bekliyorduk ancak yargı bağımsızlığımıza dokundurtmayacağız" ifadelerini kullandı. Yargıda bir takım sorunlar olabileceğini fakat bunların iç meselemiz olarak tartışılıp çözülebileceğini anlatan Şansal, "Kıbrıslı Türk halkı laiklik ilkesine bağlı yargısına sahip çıkacaktır" dedi.

Çevre Vergisi ve Robin Hood Vergisi Alınmalıdır

Büyük otellerin, taş ocaklarının, nüfusu artıran üniversitelerin doğadan aldıklarına karşılık ve kirleten öder prensibi ile toplumsal fayda için çevre vergisi ödemesini savunan Şansal, bu vergilerle ekoloji sorunlarnın çözümü için kaynak yaratılmasını vurguladı. Toplumsal adalet için de, toplumun %2'lik küçük bir kısmına denk gelen ultrazenginlerden servet vergisi alınmasını savunan Şansal, servet vergisini Robin Hood vergisi diye adlandırarak "böylelikle kamusal sağlık, eğitim, esnafın desteklenmesi gibi konular için kaynak yaratılacak" dedi.

Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklanmalı, Sendikalar Demokratikleşmeli

Bağımsızlık Yolu'nun uzun yıllardır sürdürdüğü "sendikasız çalıştırılmak yasaklansın" kampanyasına da değinen Şansal, sermaye örgütlü iken emeğin de ancak örgütlenerek hakkını arayabileceğini, sendikalı çalışmanın kayıt dışılığı da önleyeceğini anlattı. Sendikaların içerisinde de demokratikleşmeye olan ihtiyacı vurgulayan Şansal, delege sisteminin kaldırılmasını ve sendikacıların siyasi kariyer peşinde koşmak yerine üyelerinin haklarını savunması gerektiğini ifade etti. 

Devletin Kültür-Sanata Desteği İçin Mücadele Ediyoruz

İçerisindeki sanatçıların da katkısıyla Bağımsızlık Yolu'nun parti programında kültür-sanatın özel bir yeri olduğunu anlatan Şansal, Özerk Tiyatro Yasası, devletin müzisyenlere, kısa film çekip ödüller alan sinemacılarımıza, kısaca kültür-sanata destek olması için mücadele ettiklerini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin bilinçli kültür asimilasyonu politikalarına karşı olduklarının altını çizerek Kıbrıs Türkçesi'nin müfredatta ve edebiyatta yer almasını savundu.

Kimlikle Giriş Kalkmalı Çağdaş Vatandaşlık Yasası Yapılmalı

Ülkemize kimlikle girişin kalkması gerektiğini söyleyen Şansal, eğitimi, sağlığı, konut ihtiyacını, sınırlı doğal kaynakların kullanımını planlayabilek için nüfusun bilinmesi gerekir dedi. Yabancı emek gücünün sorunları çözülürse herkes vatandaş olmak istemeyecektir ifadelerini kullanan Şansal, çağdaş bir Vatandaşlık Yasası yapılmasını ve Bakanlar Kurulu'nun siyasi vatandaşlık verme yetkisinin derhal kaldırılmasını savundu. Gelen giden hiçbir hükümetin bunu yapmamasını eleştirerek "çünkü insanların, kapılarına gelerek rica ve minnet etmesini istiyorlar" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron’un “Aşısını yaptırmayanların canını sıkmak istiyorum” açıklamasına Meclis’ten tepki06 Ocak 2022 Perşembe 11:39
  • Almanya’dan Rusya açıklaması: Bedeli olur06 Ocak 2022 Perşembe 11:09
  • Dolar kuru 13,8752 TL’yi aştı06 Ocak 2022 Perşembe 10:42
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!06 Ocak 2022 Perşembe 09:59
  • Papa Francis: Çocuk yerine evcil hayvan bakmak bencillik06 Ocak 2022 Perşembe 09:49
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?06 Ocak 2022 Perşembe 09:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 6 OCak 202206 Ocak 2022 Perşembe 09:35
  • Sağanak yağmur bekleniyor!06 Ocak 2022 Perşembe 09:34
  • Hasan Cambazoğlu boğularak yaşamını yitirdi!06 Ocak 2022 Perşembe 08:43
  • Ersin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”05 Ocak 2022 Çarşamba 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti