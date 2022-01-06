Şansal: Çevre Vergisi ve Robin Hood Vergisi Alınmalıdır

Yargı Bağımsızlığımıza Dokundurtmayacağız

Elçilik bünyesinde kurulan Adalet Müşavirliği'ni değerlendiren Şansal, Tayyip Erdoğan'nın Kuran kursları ile ilgili kararın ardından Anayasa Mahkemesi Başkanına söylediği yakışıksız sözleri ve buna karşı Baroların eylelemini hatırlatarak "yargıya bir müdahale bekliyorduk ancak yargı bağımsızlığımıza dokundurtmayacağız" ifadelerini kullandı. Yargıda bir takım sorunlar olabileceğini fakat bunların iç meselemiz olarak tartışılıp çözülebileceğini anlatan Şansal, "Kıbrıslı Türk halkı laiklik ilkesine bağlı yargısına sahip çıkacaktır" dedi.

Çevre Vergisi ve Robin Hood Vergisi Alınmalıdır

Büyük otellerin, taş ocaklarının, nüfusu artıran üniversitelerin doğadan aldıklarına karşılık ve kirleten öder prensibi ile toplumsal fayda için çevre vergisi ödemesini savunan Şansal, bu vergilerle ekoloji sorunlarnın çözümü için kaynak yaratılmasını vurguladı. Toplumsal adalet için de, toplumun %2'lik küçük bir kısmına denk gelen ultrazenginlerden servet vergisi alınmasını savunan Şansal, servet vergisini Robin Hood vergisi diye adlandırarak "böylelikle kamusal sağlık, eğitim, esnafın desteklenmesi gibi konular için kaynak yaratılacak" dedi.

Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklanmalı, Sendikalar Demokratikleşmeli

Bağımsızlık Yolu'nun uzun yıllardır sürdürdüğü "sendikasız çalıştırılmak yasaklansın" kampanyasına da değinen Şansal, sermaye örgütlü iken emeğin de ancak örgütlenerek hakkını arayabileceğini, sendikalı çalışmanın kayıt dışılığı da önleyeceğini anlattı. Sendikaların içerisinde de demokratikleşmeye olan ihtiyacı vurgulayan Şansal, delege sisteminin kaldırılmasını ve sendikacıların siyasi kariyer peşinde koşmak yerine üyelerinin haklarını savunması gerektiğini ifade etti.

Devletin Kültür-Sanata Desteği İçin Mücadele Ediyoruz

İçerisindeki sanatçıların da katkısıyla Bağımsızlık Yolu'nun parti programında kültür-sanatın özel bir yeri olduğunu anlatan Şansal, Özerk Tiyatro Yasası, devletin müzisyenlere, kısa film çekip ödüller alan sinemacılarımıza, kısaca kültür-sanata destek olması için mücadele ettiklerini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin bilinçli kültür asimilasyonu politikalarına karşı olduklarının altını çizerek Kıbrıs Türkçesi'nin müfredatta ve edebiyatta yer almasını savundu.

Kimlikle Giriş Kalkmalı Çağdaş Vatandaşlık Yasası Yapılmalı

Ülkemize kimlikle girişin kalkması gerektiğini söyleyen Şansal, eğitimi, sağlığı, konut ihtiyacını, sınırlı doğal kaynakların kullanımını planlayabilek için nüfusun bilinmesi gerekir dedi. Yabancı emek gücünün sorunları çözülürse herkes vatandaş olmak istemeyecektir ifadelerini kullanan Şansal, çağdaş bir Vatandaşlık Yasası yapılmasını ve Bakanlar Kurulu'nun siyasi vatandaşlık verme yetkisinin derhal kaldırılmasını savundu. Gelen giden hiçbir hükümetin bunu yapmamasını eleştirerek "çünkü insanların, kapılarına gelerek rica ve minnet etmesini istiyorlar" dedi.