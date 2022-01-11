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Şansal, Halkın İhtiyaçları İçin Servet Vergisini Savunduklarını Söyledi

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Bağımsızlık Yolu Adayı Şansal, Halkın İhtiyaçları İçin Servet Vergisini Savunduklarını Söyledi
Şansal, Halkın İhtiyaçları İçin Servet Vergisini Savunduklarını Söyledi

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Milletvekili adaylarından Nazen Şansal, ultra zenginlerden alınacak servet vergisi ile halkın ihtiyaçlarına kaynak yaratılabileceğini söyledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Şansal, bir TV programında, tadilata ihtiyaç olan devlet hastaneleri ve okulları varken özel hastane ve özel eğitim kurumlarına teşvikler, hibeler ve vergi muafiyetleri uygulandığını; Bağımsızlık Yolu’nun ücretsiz nitelikli eğitim ve sağlık hakkını savunduğunu, ultra zenginlerden alınacak servet vergisi ile halkın ihtiyaçlarına kaynak yaratılabileceğini söyledi.

KADIN SIĞINMA EVLERİ

Devletin şiddete uğrayan kadınlara yeteri bir koruma sağlayamadığını savunan Şansal, Bağımsızlık Yolu'nun her bölgeye sığınma evleri ve şiddet önleme merkezleri açılması için yıllardır mücadele ettiğini belirtti.

Fuel oil ile çalışan termik santrallerin havaya zararlı gazlar bırakmasına rağmen hiçbir tedbir alınmadığını da belirten Şansal, enerjide özelleştirmenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

“PLAJLARA ÜCRETSİZ GİRİŞ ANAYASAL HAK”

Halkın plajlara ücretsiz girmesinin Anayasal hak olduğunu, yargının da bu yönde kararlar verdiğini hatırlatan Şansal, ancak bu hakkın uygulanamadığını savundu.

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