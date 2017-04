Şansal, Kıbrıs'ta yaşanan olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor

Barbaros Şansal, Kıbrıs’tan sınır dışı edilmesiyle ilgili de dava açmış durumda...

Barbaros Şansal kendisini “Terzi yamağı” olarak nitelendiriyor. Yılbaşında yaşanan Reina Katliamı’ndan sonra sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu. Hedef gösterme sadece Şansal’ın yayımladığı videoyla sınırlı kalmadı, kendisinin atmadığı tweetler de üretilerek kendisine mâl edildi. Kıbrıs’tan Türkiye’ye getirildiğinde havaalanında linç saldırısına maruz kaldı, yaralandı. Mahkemeye çıkarıldı, sevk edildiği ceza maddesine göre tek bir gün bile hapis yatmaması lazımdı ancak tutuklandı. 56 gün Silivri’de hücrede kaldı. Tahliye edildikten sonra modayı bıraktığını açıklamıştı. Peki şimdi ne yapıyor?

“İŞÇİ ÇIKARMAYA BAŞLADIM”

Şansal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Karara itiraz etti. Normalde 1 haftada itiraz hakkında karar vermesi gereken mahkeme 4 hafta boyunca bekledi. Atilla Taş’ın da yargılandığı davada tahliye kararını veren heyet açığa alınıp, tartışmalar başlayınca Şansal’ın itiraz ettiği mahkeme de anında itirazı reddetti. Şansal bu süreci “Çalışma imkanım da kalmadı. Benim bütün işim uluslararası. Bütün yılı kaybettim. Ocak, Şubat hücrede kaldığım için 2017'nin siparişlerini, üretimlerini yapamadım. İşçi çıkarmaya başladım zaten. Bana bir şey olmaz, olan işçiye oluyor. Şimdiye kadar 8 kişiyi tazminatını verip çıkardım” ifadeleriyle anlattı.

ŞİKAYETÇİLERDEN BİRİSİ TECAVÜZDEN SABIKALI



Tutuklanmasına neden olan tweetlerle ilgili de konuşan Barbaros Şansal Odatv’ye şunları söyledi:

“Videoya dava açılmadı, video kullanıldı. İki tane tweet var, biri bana ait. Bir de üretilmiş bir tweet var. 31 Aralık tarihli İstanbul yapımı bir tweet... ‘Sünniler katletti Alevileri’ gibi bir şey. Ama 31 Aralık tarihli o. 31 Aralık'ta Reina katliamının olacağını kim bilebilir. Bu üretilmiş şeye cevap olarak videoyu çektim. O cevapta da bir şey yok. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş olmam için bunun karşılığında silahlanma çağrısı yapmam lazım, cebir şiddet çağrısı yapmam lazım. Ve bu çağrının karşılığında da olayların olup, insanların birbirine girmesi lazım. Adledilen suçun tutuklaması ve hapis cezası da yok. En büyük saçmalık ise, uluslararası havalimanında, Atatürk Havalimanı’nda uçak yolcu doluyken, iniş pistinin başında, silahlı polisler gözaltına almışken, devletin resmi üniformalı çalışanlarınca linç edilmem. O zaten uluslararası hukuk skandalı.

Saldıranlar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma açtı ama ne tutuklanan var ne cezalandırılan var. Ne de mahkemeye çıkarılan var. Hiçbir şey yok. Üstünü kapatıyorlar onun da doğal olarak. Yani oradan bir şey çıkmayacak, bunu anlıyoruz. Benim davadan da bir şey çıkmayacak. Duruşma günü 1 Haziran'a verildi. Beni şikayet eden, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği. 3 kişi gösteriyor mahkeme, şikayetçi olarak. Biri 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış, Kandıra Cezaevi'nde yatan taciz, tecavüz, nitelikli dolandırıcılık, gasptan sabıkalı bir adam. Ayın 1'inde dilekçe veriyor. Ben revire gitmek için dilekçe verip bir ay bekledim Silivri'de. Aslında her şey 29 Aralık'ta başlıyor. Bunlar bahane.”

KIBRIS’A DAVA

Barbaros Şansal, Kıbrıs’tan sınır dışı edilmesiyle ilgili de dava açmış durumda. Davanın seyrini sorduğumuzda Şansal Kıbrıs’taki davayı “Kıbrıs’ta dava açtım. İdare Mahkemesi 31 numaralı dosya. Davada iki tebligat yapıldı hükümete, cevap vermedi. Duruşma günü belirlendi. Mecburen savcı duruşmaya geldi. Savunma veremiyor savcı. 24 Nisan'da son hakları var KKTC hükümetinin savunma yapması için. Belge ve savunma vermiyorlar mahkemeye. Dolayısıyla 24 Nisan’daki duruşmada 9 büyük ihlal var. Bir tanesi anayasayı ihlal. Benim avukatlarım bütün belgeleri verecekler dolayısıyla 25 Nisan'da bu yasadışı işlemi ispatlıyoruz. İlk ayağını başardık” diye anlattı.

“YASADIŞI BİR ŞEKİLDE OPERASYONLA ALINDIM”

Barbaros Şansal’ın Kıbrıs’ta gözaltına alınıp Türkiye’ye getirilmesini hukukçular çok tartıştı. Kıbrıs’ta yaşadıklarını özetleyen Şansal “Deport kararı yok, bakanlar kurulu kararı yok, İçişleri Bakanı imzası yok, herhangi bir ifadem alınmadı, tutuklanacağım söylenmedi. Hadi bütün bunlar oldu da diyelim yasadışı olarak, nereye gideceğim sorulmadı, kendi uçak biletimle geldim Yıldırım Mayruk'la. Polis nezaretinde geldiğim halde linç edildim. Artı bana uçak bileti alması gerekirdi, artı bütün şahsi iletişim araçlarıma yasadışı bir biçimde el konuldu. Böylece hukuka ulaşmam engellendi. Yani bu emri Kıbrıs'ta kim uyguluyorsa hangi siyasi erk uyguladıysa talimatla, KKTC Anayasa'sının 3. maddesini ihlal etti. bu da değiştirilmesi bile teklif edilemez madde. Ağır Ceza'da yargılanır. Orada dokunulmazlık yok. Bunun peşini bırakmıyorum. Kıbrıs'taki avukatlarım bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de götürüyor. Rum tarafı da mektup yazdı bu konuda. Bir şeyi bilmediler. Bana 'Rum ajanı' demişlerdi. Benim pasaportumda Kıbrıs Cumhuriyeti vizesi var. Yani Rum tarafının. Uluslararası hukuka göre ben Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal ilan ettiği topraklardan vizem olduğu halde yasadışı bir şekilde operasyonla alındım. Bir Alman vatandaşını da demek ki Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye isterse emir verip alabilir. O zaman Kuzey Kıbrıs bağımsız bir devlet değildir sonucu çıkıyor” dedi.

OPERASYON 30 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Filmi biraz geri sarıyor Şansal. Henüz hedef gösterilmediği 29 Aralık tarihine gidiyoruz:

“Türkiye'de internet üzerinden oynatılan bütün kumar Kıbrıs çıkışlıdır. Zaten bütün mevzu ‘Kumar mevzusunda dolar dalgalandırıyorlar’ dedim diye çıktı. Bir kadın kumar oynuyordu. Onu yazdım. O kadın beni aradı. ‘Nasıl yazarsın böyle bir şey’ dedi. Oynadığı yeri yanlış yazmışım meğerse. Tehdit etti beni. Kumarhanede de bağırmış, ‘Bakın ben Barbaros Şansal'a neler yapacağım’ diye. 29'u oluyor bu olay. 30'unda operasyon başlatılmış. Bu videodan değil, eski bir röportajdan alacaklardı beni. Videoda Türk milletini, Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti’ni, hükümetini, bakanlarını, meclisini ve yargı organlarını aşağılayan bir ifade yok. Olsa olsa kötü temenni kabul edilebilir. O yüzden oradan dava açmıyorlar. Zaten Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı 301. maddeden soruşturma açmak. Orhan Pamuk 301'den yargılandı Nobel aldı, ben de 301'den yargılanırsam bu senaryo Türkiye'ye Oscar getirir.”

KORUMAYA BAŞVURDU, YANIT VERMEDİLER

Barbaros Şansal hedef gösterildiği andan itibaren tehdit edilmeye de başlandı. Sosyal medya hesaplarını kapattı. Bu şartlar altında yaşamını nasıl devam ettiriyor, diye sorduk ve şu yanıtı aldık:

“Bütün cep telefonlarım, adreslerim, e-maillerim sosyal medyada yayımlandı. Sosyal medya kullanmıyorum, cep telefonu kullanamıyorum. Mail kutumu görsen tehditlere, küfürlere inanamazsın. Ben Valiliğe, İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne koruma için müracaat ettim. Tahliye olalı 5 hafta oluyor. Hiçbir cevap vermediler. Bu hafta yeniden müracaat edeceğiz. Yani benim can güvenliğim yok. 56 gün tecrit edildim hücrede. 560 gün hapis yatmış sayılıyorum. 560 gün hapis yatacak ne yaptım ben? Tecavüzcüler, tacizciler, rüşvetçiler, kundakçılar elini koluna sallayarak gezerken, bu kadar açık ve aleni ekranlarda, gazetelerde, meydanlarda herkes birbirine bu kadar tehdit, hakaret ederken, şiddet uygularken ben ne yapmışım?

“SANSARYAN’DA İŞKENCE GÖRMÜŞ, POLİS MİNİBÜSÜNDE TECAVÜZE UĞRAMIŞ BİRİYİM”

Ben 80'de Dev-Sol'dan yargılanmış, Sansaryan'da işkence görmüş, Çamlıca'da mavi polis minibüsünde tecavüze uğramış, Selimiye'de yatmış, Zührevi hastalıklardan alınıp kelepçelenerek trenlerle arkadaşlarımızla Eskişehir'e sürülmüş biriyim. 28 Aralık 2012'deki saldırı da faili meçhul duruyor. Provalaya provalaya getiriyorlar. Bundan sonra yapacakları, benim tahminim, bir kaldırım üzerinde yatan bir kurşunla indirilmiş vücudumdur. Yapacaklarının bir üstü yok artık. Seyahat özgürlüğümü de vermiyor ki, işime gücüme bakayım.

“DİŞÇİM GECE GİZLİ AÇIYOR”

Dişlerim kırıldı, idrarımdan 1 hafta kan geldi. Dişçim gece gizli açıyor, kimse yokken ben gidip dişlerimi yaptırıyorum. Yani her yerden bir baskı uygulanıyor. Tetikçileriyle yaptılar. Kimler olduğunu herkes biliyor. Yeni Şafak'ta bir kadın anneme kadar hakaret etti. ‘NATO tohumu bunun annesi’ falan diye yazılar yazdı. Savcılığa şikayet ettiğimizde savcı bu hakaretlere ifade özgürlüğüdür diyor. Bunlar önemli değil, oradaki kalemşörün ne dediği çok ilgilendirmiyor. 56 yaşındayım bugüne kadar kimseye dava açmadım.”

“3 GECE ÜST ÜSTE İLAÇ VERMEYE KALKTILAR”

“Normalde hukuk bir insanın suçunu ispat etmekle mükelleftir, Türkiye'de hukuk suçsuzluğunu ispat etmekle mükelleftir. Olmaz böyle bir adalet sistemi” dedi Şansal ve Silivri’de geçirdiği günleri şöyle anlattı:

“Ben cezaevinde beslenemedim. Tuncay Özkan Silivri'de zehirlendi. Ben kantinden yemek yedim, kendi paramla. Haftalık istihkakın belli, onu aşamazsın. Sigara, gazete, yemeğin hepsi ona dahil. Haftada bir gün geliyor siparişlerin hücrene. Beyaz peynir yok, niye, kalmadı. Elma istiyorsun, getiriyorlar hepsi çürük. Geceleri servis penceresini açıp 3 gece üst üste hapın var bunu yutacaksın diye ilaç vermeye kalktılar. Daha komiği tahliye olamıyordum ben. Parmak izlerim eşleşmedi. 56 gün parmak izlerimin kaydı olmadan yattım Silivri'de. Ölseydim kimliğim karşılaşamayacak.

Bunlar uluslararası bir desteğin olacağını beklemediler. Amnesty imza kampanyası başlattı, Freedom House açıklama yaptı. Venedik Komisyonu'nun raporunda varım, AP Başkan Yardımcısının haberi var. Böyle bir hukuksuzluğa maruz bırakılıp bir operasyonla yasadışı ülkeye getirildim. Abdullah Öcalan mıyım?

“BEN AĞACIN ARKASINA SAKLANSAM…”

Tecride atılma, o homofobik hakaretler, o anti semitik hakaretler, içeride yaşadıklarım...

Karşı tarafta suçu ve suçluyu övenler var bir sürü... Linci alkışlayanlar. 5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası var bu suçun. Savcılığa veriyorsun bunları, savcı ‘Ama onlar söylediklerinden tahrik oldular’ diyor. Kaale almıyor.

Benim üzerimde oluşturulmuş algı yönetimiyle ‘Sen artık günah keçisisin, sana yaşam hakkı vermiyorlar bu ülkede. Git’ diyorlar. Eee gideyim, her şeyimi geçmişi bırakayım gideyim. Hayır gidemezsin diyorlar. Yasak! Ne yasak? Hapis cezası bile olmayan bir şeyden yargılanıyorum. Devletten alacaklıyım. Kaçıp mülteci mi olacağım? Ben öyle bir adam mıyım? 'Kaçma ve saklanma şüphesi' diyor. Ben ağacın arkasına saklansam, Türkiye'deki bütün ağaçlar beni tanır onları koruduğum için.”

“HAYATTA KALMAYA ÇALIŞMAKTAN BAŞKA ÇAREM YOK”

Şansal hakkında açılan dava sürüyor. Davanın seyrine dair fikrini sorduğumuzda ise Şansal şu ifadeleri kullandı:

“Hapis cezası yok zaten. Yatar hapis cezası yok. Zaten yatırdın ben açarım davayı alırım tazminatı. Savcı da bunu söyledi. ‘Açarsın davanı tazminatını alırsın’ dedi. Şikayetçiler polis talimatlı olmasına rağmen mahkemelere gelmiyorlar. Celseleri uzatıp, bitirmek, eritmek, parasız bırakmak, çalıştırmamak, akıl sağlığını başından almak, meczup yapmak istiyorlar ama başaramazlar böyle bir şeyi. Bu topraklar, bu toprakların insanları, benim ne kadar hümanist, ne kadar çevreci, ne kadar laik, ne kadar sosyalist, ne kadar devrimci olduğumu biliyor. Kendileri de biliyor. Benim üzerimden operasyon yürütmek yanlış. Modayı bıraktım, hayatta kalmaya çalışmaktan başka çarem yok ki. Bana başka seçenek bırakmadılar ki.

“İNSAN TOPRAĞINA KIRILAMAZ”

Kendi ülkem varken niçin gidip başka ülkede 2. sınıf yaşayayım. Ben düşündüğü dilde sevişip, düşmanının dilinde savaşan biriyim. Dünyanın her yerinde iş bulur, her yerinde yaşarım ama ben niye bırakıp gideyim? Muhalif olabilirim, her muhalifi atacaklar mı bu ülkeden.

Cem Karaca da ateist diye gitti, geri geldi, tekbir sesleriyle Teşvikiye Camii’nden kaldırdı cenazesini sosyete.

İnsan insan kırılır, insan insanı kırdırır ama insan toprağına kırılamaz. Toprağına kırılırsa toprak kabul etmez bedenini mezarın betonarme olur.”

KİTAP MÜJDESİ

Barbaros Şansal yeni kitabının da müjdesini verdi. Yazımı bitmiş, redaksiyonu yapılıyor. Kitabından verdiği ayrıntılar şimdilik bizde kalsın, Şansal’ın şu sözlerine kulak verelim:

“Ben 56 gün hücrede yattım da ne oldu? 560 sayfa kitap bitti. Redaksiyonu yapılıyor. Bu okununca ne yapacaklar şimdi? Silivri’de, gökyüzü bile kafeslenmiş yerlerde, hücresini yakan mahkumları, müşahade tecritlerine atılanları, sabaha kadar çığlık atan kadınları, içerideki olumsuz yaşamı okuduklarında ne yapacaklar.

İçeride ben Birgün, Evrensel ve Cumhuriyet okuyordum. Cezaevi kütüphanesinde 1500 kitaptan 1400’ü din kitabı. Dolayısıyla Ahmet Altan’ın kitabını istedim kütüphane görevlisinden. ‘Kitabı yok ama kendisi burada’ dedi.

“DİKE DİKE BUGÜNLERE GELDİM”

Ben OHAL’den, KCK’dan terörden tutuklu değilim. Adli tutukluyum. Kişiye özel hukuk uyguladılar. Ben kişiye özel kadın terzisiyim ya tabi ki bana kişiye özel hukuk uygulanacak. Ölçtüler, biçtiler, diktiler. Ama benim kadar iyi dikemezler. Ben dike dike bugünlere geldim.

LGBT bireysin, ateistsin, sosyalistsin, çevrecisin… Bütün bu zinciri, kolyeyi boynunda taşıdığın zaman, Silivri 9. kısımın en dip kısmında, yanımda en iyi müşterimin kocasının faili var bitişik hücremde, ne yapabilirsin? Arkamda Meral Danış Beştaş, öbür tarafta Işıkçı, öbür tarafta DHKP-C’li, öbür tarafta FETÖ’cü savcı… Ne yapabilirsin? O dünyaya atılmış ayrı bir canlı türüsün sen. Yazmışlar ya ‘Ayrıksı bir canlı türü’ diye benim için.

“BANA SORDU SAVCI…”

Survivor’ı yazdım ben yeniden. Canlı yok ya. İki tane sinek leşi dışında. Salatalarını helaya asıyorsun mecburen. Yeni çözümler buluyorsun. Haftalık istihkakın belli. Linçten çıkmışsın, dişlerin sallanıyor, hiçbir medikal yardım alamıyorsun, hukuki yardım alamıyorsun. Mektupların verilmiyor, iletişimin yok. Telefon hakkın var ama ben kullanmıyordum. Bana sordu savcı ‘Niçin telefon etmiyorsunuz hiçbir yere’ diye. Dedim ki ‘Önemli değil, sizin bu görüşmeleri kaydedip dinleyeceğinizi biliyorum, ama sorun o da değil. Niye ben yakınlarımın iletişim numaralarını sisteme kaydedeyim ki’ dedim. ‘Çekineceğiniz bir şey mi var’ dedi. Hayır çekineceğim bir şey yok. O dostlarımın özel hayatına devletin girmesine izin veremem, vesile olamam.

“PARİS BAROSU’NDAN AVUKATLAR GELDİ”

6 vekille görüştüm. Haftalık kapalı görüş vardı camın arkasından. Bir de 4 haftada bir açık görüş. Aynı zamanda avukatlarımla görüştüm. Ama Paris Barosu’ndan da avukatlar geldi, Demirtaş’ın avukatları da geldi Edirne dönüşü. Hiç beklemediğim, hiç tahmin etmediğim hukukçular, bizzat tanımadığım avukatlar geldi ziyarete. En sonunda gardiyanlar avukat dönüşü ‘Görüşme onunla o PKK’lılara geliyor’, ‘Görüşme onunla o FETÖ’cülere geliyor’ diyorlardı.

DUVARLARIN BİR TARAFINDAN ÖBÜR TARAFINA

Ve Şansal sözlerini şöyle tamamladı:

“Şunu da görmek lazım. Özellikle Silivri 9. Kısım. Odatv davası, Poyrazköy davası, Ergenekon, Balyoz gibi davalar… Arıtmaların altında yapılmış hücreler ve Türkiye’nin en güvenlikli L Tipi Cezaevi 9. Kısım. Sanki demokrasi tarihinin değirmeni gibi işliyor. Zamanında Zincirbozan, Yassıada gibi bu toprakların tarihine giren bir yer. Orada her tip tutuklu, hükümlü olabiliyor. Bastille orası. Ben o kapılarda direnirken, o kapıların ardına düştüm. Ben Can Dündar’a tutuklandığında mektup yolladım. Mektubumun gidip gitmediğini bilmiyorum, muhtemelen verilmemiştir. Mektubu yazdığım hücreye ben geldim mektubumun yerine.

Tecrübedir benim için, geçti. Ah vah edecek değilim. Mesleği bıraktım zaten, düğme bile dikmem. Ülkenin dikilecek tarafı kalmadı.”



