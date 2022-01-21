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Şansal: Sessiz Dostlarımızın da Sesiyiz

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Şansal: Sessiz Dostlarımızın da Sesiyiz
Şansal: Sessiz Dostlarımızın da Sesiyiz

Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı Nazen Şansal, partisinin sokak hayvanlarına verdiği önemi vurgulayarak, Muhalefet Programı olarak hazırlanan parti programında pek çok başlıkta sokak hayvanlarına dikkat çekildiğini belirtti.

Yol güvenliğinden bahsedilirken sadece insanları değil hayvanları da dikkate alan bariyerler yapılması; Veteriner Dairesi'nin geliştirilerek sokak hayvanları birimi kurulması ve sokak hayvanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi; barınakların hem mekan hem de personel olarak geliştirilmesi gibi taleplerle mücadele ettiklerini açıklayan Şansal, Bağımsızlık Yolu'nun, hayvanlarla sevgi  ilişkisini  geliştirmeyen bilakis onlara ticari mal muamelesi yapmak anlamına gelen pet shoplarda hayvan alım-satımının yasaklanması görüşünde olduğunu ifade etti.

"Partimizin de destekçisi olduğu Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi tarafından hazırlanan ve hem sokak hayvanlarını koruyucu önlemler içeren hem de hayvan deneylerini yasaklayacak olan Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasası yıllardır Mecliste bekletilmektedir. Bu yasanın takipçisi olacağız." diyen Şansal, sokak  hayvanlarının  şehirlerde  insanlarla  birlikte  yaşayabilmesi için okullara, kamu  kurumlarına, iş  yerlerine bakım zorunluluğu getirilmesinin de parti programlarında yer aldığını belirtti.

Çevre, ekoloji ve hayvan özgürleşmesi derslerinin ana sınıftan başlanarak lise son sınıfa kadar müfredatta etkin yer alması ve uygulamalı olmasını savunduklarını belirten Şansal, müfredatın insan merkezci, insanı doğanın efendisi olarak gören çevrecilik anlayışıyla değil, insan-hayvan-doğa bütünlüğü (ekoloji) bakış açısıyla hazırlanması için mücadele edeceklerini ifade etti.

 

 

 

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