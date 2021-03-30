Şanslı Kutu'dan 3 TL'ye 125 bin TL kazandılar...

3 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Şanslı Kutu’ şans oyunu yeniden 125 Bin TL’lik büyük ikramiye kazandırdı.
Mağusa bölgesi sakinlerinden Nigara Jorayeva’ya çıkan 125 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.
İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, aileye sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulunarak tebrik etti.
Çeki teslim aldıktan sonra konuşan aile de; çocuklarının şansına oynadıklarını ve onun şansına kazandıklarını vurgulayarak mutluluklarını belirtti.
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