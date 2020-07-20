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Şanslı Numara ‘ 27680 ‘

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20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan "27680" numaralı bilete isabet etti.
Şanslı Numara ‘ 27680 ‘

20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan "27680" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 20 Temmuz 2020 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye “27680” numaralı bilete isabet etti. 

 

Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da

8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 600.000TL ve toplam ikramiye 1.045.200 TL olacak. Bilet fiyatı 20 TL olarak yarından (21 Temmuz 2020) itibaren satışa sunulacak.


Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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