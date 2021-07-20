Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye “73621” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Hüseyin Öksüzoğluları tarafından satılan "73621" numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da

8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 350.000 TL. Bilet fiyatı 20 TL olarak yarından (21 Temmuz 2021) itibaren satışa sunulacak.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Kaynak: Şanslı numara’73621’