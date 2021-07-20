  • BIST 1.351,590
  • Altın 497,66
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Şanslı numara’73621’

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği  20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Şanslı numara’73621’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği  20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye “73621” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Hüseyin Öksüzoğluları tarafından satılan "73621" numaralı bilete isabet etti.

 

Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da

8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 350.000 TL. Bilet fiyatı 20 TL olarak yarından (21 Temmuz 2021) itibaren satışa sunulacak.


Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Kaynak: Şanslı numara’73621’

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke Genelinde Geçen Hafta 73 Trafik Kazası Meydana Geldi20 Temmuz 2021 Salı 18:33
  • KTMMOB: “Kıbrıs Türk Halkı Bu Muamele ve Yönetimi Hak Etmemektedir”20 Temmuz 2021 Salı 18:30
  • Din İşleri Başkanlığına Ahmet Ünsal Atandı20 Temmuz 2021 Salı 18:28
  • UCN BM Güvenlik Konseyi’ne “Kıbrıs Barış Sürecini Demokratikleştirmesi” Çağrısı Yaptı20 Temmuz 2021 Salı 17:06
  • Törenlerde Protokol Krizi: ‘Erdoğan ve Ekibinin Şımarıklığına Lefkoşa’da Da Tanıklık Ettik’20 Temmuz 2021 Salı 17:03
  • Sokağa Çıkma Yasasına Aykırı Hareket20 Temmuz 2021 Salı 16:58
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kıbrıs Türkü'nün Refah Seviyesini Her Geçen Gün Daha Yukarıya Çıkaracak Projeleri Hayata Geçiriyoruz”20 Temmuz 2021 Salı 15:40
  • 53 Yaşında Kadın Vefat Etti20 Temmuz 2021 Salı 15:29
  • Başbakan Saner: “Kıbrıs Türk Halkı, Bugün 2 Değil 3 Bayramı Birlikte Kutluyor”20 Temmuz 2021 Salı 15:27
  • Tatar: “Bu Çalışmaların Dünya Kamuoyuyla Paylaşılması Bizlere Güç Vermektedir”20 Temmuz 2021 Salı 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti