ŞANTİYEDE KONTEYNER YANGINI

İskele Boğaz’da çıkan yangında iki konteyner ve eşyalar zarar gördü

06 Aralık 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında, İskele Boğaz’daki bir şantiye alanında yangın çıktı. Bir şahıs tarafından ısınmak amacıyla kullanılan piknik tüpüne bağlı portatif sobanın yaydığı ısı, yakınındaki plastik masayı tutuşturarak yangına sebep oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, şantiyeye ait konteyner ile içerisindeki eşyalar ve bitişikte depo olarak kullanılan başka bir konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangını söndürmeye çalışan bir kişi, her iki el avuç içinden yanarak yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor