Şantiyede ve ofiste pozitif vakalar var !

Northern Land şantiyesinde ve ofisinde tespit edilen pozitif vakalardan ötürü şirket bir süreliğine kapatma kararı aldı

Koral Bozkurt'un paylaşımı şu şekilde:

Hepimizin zor günlerden geçtiği bu dönemde, kişisel sorumluluklarımız yanında toplumsal sorumluluklarımız da var.

Gerekli tedbirlerimizi aldık, ancak daha da büyük bir sorumluluk alarak, mecbur olmamamıza rağmen şirketimizi de bir süreliğine kapattık.

Bu sürede herkesin ciddiyetle hassas olması gerekiyor. Personelimizin tamamı, bu sürede evlerinde ve izole olacaktır. Şimdi kendimizi, ailemizi sevdiklerimizi korumak kadar, İŞİMİZİ ve AŞIMIZI korumak sorumluluğu da hepimize aittir.

Kapalı olduğumuz süre zarfında duyarlı olup, evimizde izole olup, kendimizi de sevdiklerimizi de koruyacağız.