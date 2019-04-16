  • BIST 96.436
  • Altın 238,415
  • Dolar 5,8077
  • Euro 6,5644
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Santraldeki Arıza Nedeniyle KKTC'den Güney Kıbrıs'a elektrik verildi

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs’ta bugün sabah saatlerinde gerçekleşen elektrik kesintilerinin;  Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Santrali’nin devre dışı kalmasından  kaynaklandığını açıkladı.  
Santraldeki Arıza Nedeniyle KKTC'den Güney Kıbrıs'a elektrik verildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs’ta bugün sabah saatlerinde gerçekleşen elektrik kesintilerinin;  Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Santrali’nin devre dışı kalmasından  kaynaklandığını açıkladı.  

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü, Güney Kıbrıs’ta bugün saat 09.50’de yıldırım düşmesi sonucu iletim sistemi arızasına bağlı olarak Vasiliko Santrali’nin devre dışı kaldığını belirterek, “Enterkonnekte olmanın Güney Kıbrıs’a ciddi faydası oldu. Kıb-Tek şebekesinden Güney’e sağlanan enerji sayesinde Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi kısa sürede şebekesini toparlama imkanı elde etmiştir” dedi.  

Kıb-Tek Genel Müdürlüğünden Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta bugün sabah saatlerinde gerçekleşen kesintilerin nedeninin Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Santrali’nin devre dışı kalmasından kaynaklandığı belirtildi.

“ENTERKONNEKTE OLMANIN GÜNEY KIBRIS’A CİDDİ FAYDASI OLDU”

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs elektrik şebekesinin bağlı bulunduğu (enterkonnekte olduğu) Güney Kıbrıs’ın, enterkonnekte olmanın ciddi avantajını yaşadığı ve 350 MW üretim kaybına rağmen tüketimdeki kaybının 265 MW civarında gerçekleştiği belirtilerek, “Ayrıca, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında iletim şebekelerinin bağlı olması ve olay sırasında KIB-TEK şebekesinden Güney’e sağlanan enerji sayesinde Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi (AIK) kısa sürede şebekesini toparlama imkanı elde etmiştir” denildi.

“KIB-TEK’TEN ANINDA MÜDAHALE”

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ta bugün saat 09.50’de yıldırım düşmesi sonucu iletim sistemi arızasına bağlı olarak Vasiliko Santralinin devre dışı kaldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Olay anında Vasiliko Santrali 350 MW yükle çalışmaktaydı. İletim şebekemizin bağlı olduğu Güney Kıbrıs elektrik sisteminde yaşanan bu arıza nedeniyle Kuzey’den Güney’e enerji akışı olmuş ve bunun sonucunda Kuzey’deki; Lefkoşa, Girne, Alsancak, Çamlıbel, Güneşköy ve Geçitkale Trafo Merkezleri’nden enerji alan birçok yerleşim yerimizde elektrik kesintisi meydana gelmiştir.

Saat 09.50’de meydana gelen arıza sonrasında Kıb-Tek SCADA Merkezi duruma süratle müdahale ederek saat 10.00’da öncelikli olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden başlamak üzere saat 10.55’de tüm bölgelerin yeniden elektrik almasını sağlamıştır.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor16 Nisan 2019 Salı 12:36
  • Yağmur başladı, Trodos'a kar düştü16 Nisan 2019 Salı 12:22
  • Dikkat! Bu yolda sis var!16 Nisan 2019 Salı 12:18
  • Zaroğlu’nun Destekçileri: “Şansınızı Zorlamayın Rum Uşakları”16 Nisan 2019 Salı 12:05
  • İstihdam edilen 125 kişinin isimleri açıklandı16 Nisan 2019 Salı 11:30
  • Şahali 'Yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz'16 Nisan 2019 Salı 11:17
  • Avukat Mine Atlı, "Bu fotoğrafı hazmedemiyorum" Polisi görevinden men davası okunacak mı bu zatlara?16 Nisan 2019 Salı 10:44
  • Türkiye'de gazeteler ne yazdı?16 Nisan 2019 Salı 10:31
  • KTOEÖS grevde16 Nisan 2019 Salı 10:28
  • KIB-TEK'ten elektrik kesintisi açıklaması16 Nisan 2019 Salı 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti