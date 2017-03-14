Şapkaya adanan yarım asır

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şapka üretimi yapan Abdullah Bilici, 1960'da başladığı mesleğini, şapkalara artık rağbet olmasa da sürdürmeye çalışıyor.

İlerleyen yaşına rağmen Ödemiş Biz Pazarı'ndaki atölyesinde şapka diken 71 yaşındakiAbdullah Bilici, ailesinin geçimini sağladığı mesleğini 57 yıldır yapıyor.

Abdullah Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1960'da Ödemiş çarşısında dolaşırken şapka ustası İsmet Meriçli'yi ziyaret ettiğini, onun isteğiyle çırak olarak mesleğe tesadüfen başladığını anlattı.

Çırak olarak başladığı zamanlarda şapka kullanımının yaygın, bu mesleğin de revaçta olduğunu dile getiren Bilici, şapkacılığın artık tükenmek üzere olduğuna işaret etti.

Geçmişte talep fazlalığından dolayı şapka üretmeye yetişemediklerini, 15 yaşına gelen erkeklerin şapka giydiğini ve okullarda bile şapka takıldığını anlatan Bilici, "Damatlık fötr giyilirdi. Gelin evi, oğlan evi gelip fötr beğenirlerdi. Gelinlik damatlık alındıktan sonra olmazsa olmazlardandı." dedi.

"Yerimiz belli olsun diye dükkanı kapatmıyorum"

"Şapka dikmede kalıp çok önemli. 80-100 yıllık kalıplarım var. Kasketin, düğmelinin, parçalının, yuvarlağın, fötrlünün yani her şapkanın ayrı bir kalıbı var. " diyen Bilici, şöyle konuştu:

Şapkacılık buraya 1950'lerde geldi. Ondan sonra İsmet Meriçli ustamız başladı. Ben de onun yanında çırak olarak yetiştim. Daha sonra da bu işi yapan olmadı. Eskiden ayda 100-200 şapka dikiyordum. Şimdi ayda 50 tane bile dikmiyorum. Yerimiz belli olsun diye dükkanı kapatmıyorum."