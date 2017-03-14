 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.494
  • Altın 145,128
  • Dolar 3,7569
  • Euro 3,9956
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Şapkaya adanan yarım asır

»
Şapkaya adanan yarım asır
İzmir'in Ödemiş ilçesinde şapka üretimi yapan Abdullah Bilici, 1960'da başladığı mesleğini, şapkalara artık rağbet olmasa da sürdürmeye çalışıyor.

İlerleyen yaşına rağmen Ödemiş Biz Pazarı'ndaki atölyesinde şapka diken 71 yaşındakiAbdullah Bilici, ailesinin geçimini sağladığı mesleğini 57 yıldır yapıyor.

Abdullah Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1960'da Ödemiş çarşısında dolaşırken şapka ustası İsmet Meriçli'yi ziyaret ettiğini, onun isteğiyle çırak olarak mesleğe tesadüfen başladığını anlattı.

Çırak olarak başladığı zamanlarda şapka kullanımının yaygın, bu mesleğin de revaçta olduğunu dile getiren Bilici, şapkacılığın artık tükenmek üzere olduğuna işaret etti.

Geçmişte talep fazlalığından dolayı şapka üretmeye yetişemediklerini, 15 yaşına gelen erkeklerin şapka giydiğini ve okullarda bile şapka takıldığını anlatan Bilici, "Damatlık fötr giyilirdi. Gelin evi, oğlan evi gelip fötr beğenirlerdi. Gelinlik damatlık alındıktan sonra olmazsa olmazlardandı." dedi.

"Yerimiz belli olsun diye dükkanı kapatmıyorum"

"Şapka dikmede kalıp çok önemli. 80-100 yıllık kalıplarım var. Kasketin, düğmelinin, parçalının, yuvarlağın, fötrlünün yani her şapkanın ayrı bir kalıbı var. " diyen Bilici, şöyle konuştu:

Şapkacılık buraya 1950'lerde geldi. Ondan sonra İsmet Meriçli ustamız başladı. Ben de onun yanında çırak olarak yetiştim. Daha sonra da bu işi yapan olmadı. Eskiden ayda 100-200 şapka dikiyordum. Şimdi ayda 50 tane bile dikmiyorum. Yerimiz belli olsun diye dükkanı kapatmıyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kağıthane'de polis ekiplerinden operasyon14 Mart 2017 Salı 09:42
  • Şapkaya adanan yarım asır14 Mart 2017 Salı 09:41
  • Fizik tedaviyle ayağa kalkıp uzay mühendisliği için adım attı14 Mart 2017 Salı 09:40
  • Ateş'in müzik aşkı engelleri yıktı14 Mart 2017 Salı 09:39
  • Tarihe geçen 'Joudi' jilet olacak14 Mart 2017 Salı 09:32
  • Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu: Bayrağı görevlinin indirdiği iddiası saçma; diplomatik toprağa saldırıdır!14 Mart 2017 Salı 09:06
  • The Times Türk bakanları yasaklayan ülkeleri ikiyüzlülükle suçladı14 Mart 2017 Salı 08:57
  • Hükümet Sözcüsü: Hollanda bu edepsiz tavrı nedeniyle, özür dileme noktasına getirilecektir!13 Mart 2017 Pazartesi 16:11
  • Barzani'nin partisi referandum kararını açıkladı13 Mart 2017 Pazartesi 16:11
  • Adıyamanlı esnaf, Hollanda Kralı'ndan şikâyetçi oldu13 Mart 2017 Pazartesi 16:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti