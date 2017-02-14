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Sapkın dini ritüeller KKTC'ye sıçradı...

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Sapkın dini ritüeller KKTC'ye sıçradı...
Son dönemlerde ülkemizde giderek artan dini tarikat zincirine bir yenisi daha eklendi. Kendilerini “MİHR” tarikatı olan tanıttıkları belirlenen müritlerin, katılımcılara günahlarından arınmak için “el öpmeleri” gerektiğinin söylendiği iddia ediliyor...

Dini tarikatlar her geçen gün ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye’de 15 Temmuz Askeri Darbesinden sorumlu tutulan Fethullah Gülen’in namı-ı diğer “FETÖ” kuruluşunun ülkemizde bağlantılı olduğu birçok yurt kapatılmış, askeri personel ve din adamı tutuklanmıştı.

Son günlerde ise ülkemizde yeni bir dini tarikatın varlığından bahsediliyor. Bu tarikata katılanlara, tarikat liderinin elini öpmesi durumunda tüm günahlarının affedileceği vaadi veriliyor. Yine bahsi geçen tarikat liderinin, aynen Fethullah Gülen gibi, Amerika’da ikamet ettiği ve birçok medya kuruluşu ile “Universty of ALLAH” isimli üniversiteye sahip olduğu biliniyor.

Bahsi geçen MİHR isimli tarikatın lideri İskender Evrenesoğlu’nun, özellikle Türkiye’de “yalancı peygamber” şeklinde nitelendirildiği ve birçok bölgeden kovulduğu öğrenildi. Evrenesoğlu’nun “Allah’la konuştum” şeklindeki söylemleri ve kendisine yöneltilen sorulara “vahiy” eşliğinde cevap verdiği görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

İşte vahiy geldiği o anlar:

MİHR isminin kendisine Allah tarafınca verildiğini söyleyen Evrenesoğlu’nun, Farsça’da “Güneş” anlamına gelen MİHR kelimesinin “Mehdi, İmam, Halife ve Resûl” kelimelerinin baş harflerinden oluştuğunu birçok sohbette dile getirdiği belirtiliyor.

Dini tarikatın ülkemizin birçok bölgeye müritlerini yollayıp, insanları tarikatına çekmeye çalıştığı fakat müritlerinin bölge halkı tarafından dışlandığı ve polise şikâyet edildiği öğrenildi.  

İlk olarak Hamitköy bölgesi üzerinden Lefkoşalılara seslenme girişiminde bulunan tarikat müritlerinin, kapı kapı dolaşarak bölge halkına broşür dağıttığı ve semazenlerle ilgili bir programa davet ettiği, geçtiğimiz günlerde medya üzerinden kamuoyu ile de paylaşılmıştı. Son olarak İskele bölgesinde faaliyete geçmek isteyen tarikatın, İskele bölgesindeki vatandaşları düzenleyecekleri aktivitelere davet ettiği ortaya çıktı.

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KKTC Din İşleri Başkanlığına bağlı İskele Müftülüğü görevini yapan Fahrettin Öğdü, “MİHR” adı altında faaliyet gösteren tarikat ile ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, bu dini programlara katıldığını kaydederek, faaliyetler esnasında katılımcılara el öptürüldüğünü ve günahlarından arınacaklarının söylendiğini belirtti. Öğdü, tarikatın bu uygulaması nedeniyle de olay yerinde tartışma çıktığını belirtti.

Öğdü açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İnsanları semazen gösterisi ve şehitlere mevlit okutulacak diye davet ediyorlar. Sonrada katılanlara tövbenizin kabul olması için murşidin elinin öpülmesi gerekli diye zorla kendi ellerini öptürüyorlar. Bende programlarına katıldım ve bu bir şirktir. Allah ile kul arasına kimse giremez. Tövbe etmek için kimsenin elini eteğini öpmeyin deyince tartışma yaşadık. Fakat mülki idareler dini bir programdır diye salonlarını bunlara veriyor. Lütfen daha dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

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Tarikatın lideri olan Evrenesoğlu’nun, Türkiye’de gerçekleşen 15 Temmuz Askeri Darbe sürecinde piyon olarak kullanıldığı ve Amerika’daki evinden yine Türkiye’deki müritlerini kontrol ederek, darbe sürecine katkıda bulunduğu öne sürülmüştü. 

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