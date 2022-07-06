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Sarallar soruşturmasında ünlüler ifadeye çağrıldı

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Şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncular Necati Şaşmaz ve Erkan Petekkaya ve spor yorumcusu Sinan Engin, Sarallar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
Sarallar soruşturmasında ünlüler ifadeye çağrıldı
Fotoğraflar: AA-Instagram

Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkezli olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerindeki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Baskınlarda aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin gözaltı süreleri için ikinci kez uzatma talep edildi.

DHA’nın haberine göre, Şaşmaz, Petekkaya ve Engin’in Emniyet’e giderek ifade verdiği, Coşkun’unsa savcılıkta ifade vereceği öğrenildi.

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