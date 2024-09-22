Şarap üretiminin azalması nedeniyle Fransa'daki 800.000 hektarlık üzüm bağının 30.000'i sökülecek

Fransa, üzüm bağı sökümü için 120 milyon euro (4,5 milyar TL) harcamayı planlıyor.

Fransız hükümeti, şarap sektöründeki daralmadan ötürü ülkedeki 30.000 hektarlık üzüm bağının sökülmesi için 120 milyon euro tutarında bir plan sundu.

Bordeaux Şarabı Meslek Konseyi ve Nouvelle-Aquitane bölgesindeki çiftçilerin hazırlanışına katkıda bulunduğu plana göre, hükümet, 800.000 hektarlık üzüm bağının 30.000'ini tarladan kaldıracak.

Bu adım, Fransa Tarım Bakanlığı'nın 100.000 hektara varan daha geniş bir eylem planının bir parçası olarak görülüyor.

Şu ana dek 8.000 hektarlık üzüm bağının söküldüğü bildirildi. Hükümet, bağ sahiplerine hektar başına 4.000 euroya (152.316 TL) varan teklifler yaptı. Teklifi kabul edenlerin 2029 yılına kadar aynı araziyi üzüm bağı haline getirmelerine izin verilmeyecek.

Fransa'da şarap tüketimi son 60 yılda yüzde 70 oranında düşüş kaydetti. Ortalama bir Fransız, 1960'larda yılda 120 litre şarap içiyordu. Fransa Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlemevi'ne (OFDT) göre, bu miktar artık 40 litreye gerilemiş durumda.

Fransa'nın tarım, gıda ve deniz ürünleri sektörlerini destekleyen kamu kuruluşu FranceAgriMer, kırmızı şarap satışlarının sadece son üç yılda yüzde 15'lik düşüş kaydetmesiyle bu yöndeki eğilimin şiddetinin arttığını bildirdi.

Genç Fransızlar şarabı içki olarak tercih etmiyor. Şarap yerine biranın daha sık tüketilmesiyle değişen alışkanlıklar ve 34 yaş altındakilerin alkolden tamamen uzaklaşma eğilimleri pazardaki aktörleri daha az şarap üretimine itiyor.

Fransa'nın şarap endüstrisi de içkiye yönelik uluslararası talebin azalmasından etkileniyor. 2023'te şarap ihracat rakamları bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'luk düşüş kaydetti. Fransa, 2023 yılında 48 milyon hektolitre ile dünyanın en büyük şarap ihracatçısı olmuştu. Ancak, İtalya'nın 2024'te, bu unvanı tekrar kazanması muhtemel.

Bir zamanlar Fransız şarabının en büyük ihraç pazarlarından biri olan Çin, giderek büyüyen yerli şarap endüstrisi ile İspanyol ve İtalyan ürünlerine yönelik taleplerini rafa kaldırdı.

Tüm bu faktörlerden ötürü Bordeaux'daki 30.000 hektarlık üzüm bağının sökülmesi kararlaştırıldı. Hükümetin 120 milyon euro ile destekleyeceği planın önümüzdeki süreçte 100.000 hektara ulaşması bekleniyor.

Avrupa'nın bir sonraki şarap merkezi mi?

Fransa'nın şarap endüstrisini etkileyebilecek bir başka uzun vadeli faktör de küresel ısınma olabilir. İklim değiştikçe, her Fransız bölgesinin eşsiz şaraplarını tanımlayan üretim yöntemleri de değişiyor.

Şu an Fransız şarabı için her şey yolunda. 1950-2020 yıllarında, Bordeaux'daki 19 bölgede yapılan bir çalışmada, daha sıcak yazlar ve daha yağışlı kışlar sayesinde iyileşmeler görüldüğü kaydedildi.

Fakat sıcaklıkların artmaya devam etmesi halinde, üzüm bağlarının kuraklıkla karşı karşıya kalması ve mahsullerin zarar görmesi bekleniyor.

İşte bu da İngiltere'deki şarap endüstrisinde önemli bir patlamaya yol açtı. İngiltere'nin daha ılıman olan havası daha sıcak hale geliyor ve şarap sektöründekiler, ülkenin 21. yüzyıl boyunca önemli bir şarap üreticisi olacağını düşünüyor.

Üzüm bağları için yıkıcı olabilen don, artık İngiltere'nin bazı güney bölgelerinde nadiren gerçekleşiyor. Güneyden İskoçya'ya kadar ülkenin dört bir yanında üzüm bağları kuruluyor. Son beş yılda 4.000 yeni hektara eşdeğer yüzde 74'lük bir bağ dikim artışıyla İngiltere, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın en hızlı büyüyen şarap bölgelerinden biri.